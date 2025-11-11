Blanco detalla que CyL tiene 170 menores migrantes en su sistema y destaca la "solidaridad" de la Comunidad

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en su comparecencia en las Cortes - CORTES

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha detallado que Castilla y León atiende ahora mismo a 170 menores extranjeros no acompañados dentro de su sistema de protección, que cuenta con unas 900 plazas residenciales.

Se trata de una ci<fra que varía en función de los menores que llegan o que cumplen la mayoría de edad, ha resaltado la titular de Familia durante el debate celebrado en el marco de su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el proyecto de Presupuestos de su área para 2026.

A este respecto, ha subrayado que Castilla y León "siempre" ha sido solidaria dentro del marco de los acuerdos de las conferencias sectoriales.

También ha precisado que los sistemas de protección, en este caso, se diseñan no en base al total de la población de la Comunidad sino en base al número de menores que tiene. "No es lo mismo el número de menores que puede haber aquí que el que, por ejemplo, hay en Madrid", ha ahondado la consejera.

Por último, ha hecho énfasis en que los menores extranjeros no acompañados "no llegan solo desde Canarias o Ceuta, también llegan al territorio por otras vías de otros países y se atiende a todos ellos".