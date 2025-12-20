Blanco reafirma el compromiso de la Junta de garantizar el acceso a la vivienda de los jóvenes

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la clausura de la gala de los X Premios Juventud Castilla y León - JCYL

PALENCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha reafirmado el empeño del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco por allanar el camino a una vivienda digna a los 417.000 jóvenes que residen en la Comunidad con ayudas al alquiler que casi alcanzan los 50 millones.

Las políticas que favorecen el acceso a la vivienda son un "compromiso" del Ejecutivo autonómico con los jóvenes que arroja resultados "importantes", ya que de los 21.006 beneficiarios totales de las ayudas al alquiler otorgadas por el Ejecutivo autonómico, 6.280 son menores de 36 años.

De esta forma se ha expresado la representante de la Administración autonómica durante la clausura de la gala de los X Premios Juventud Castilla y León, que organiza el Consejo de la Juventud autonómico, donde ha manifestado que estos apoyos son esenciales para que este colectivo pueda comenzar su proyecto de vida en su propia tierra, lo cual es, a su vez, crucial para fijar población en la Comunidad.

Estas ayudas al alquiler, cuya última convocatoria se publicó recientemente, son parte indispensable del Pacto por las Familias de Castilla y León, suscrito por el presidente de la Junta con 45 entidades del Tercer Sector, ha sostenido Blanco, al tiempo que ha detallado que la mayoría de los 48,9 millones con los que se financian estas subvenciones los aporta la Comunidad Autónoma, mientras que 15,5 millones llegan desde el Estado.

De media, estas ayudas cubren el 50 por ciento de la mensualidad --unos 2.500 euros anuales-- de todos los beneficiarios, pero, si se analizan únicamente las concedidas a los jóvenes, estas oscilan entre el 60 y el 75 por ciento del alquiler si estos residen en el medio rural.

Además, la vicepresidenta ha explicado que la Junta se encuentra en proceso de construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas, que se pondrán, con bonificaciones, a disposición de los jóvenes tanto para la venta como para el alquiler. Se trata de un total de 130 promociones pertenecientes al Plan de vivienda joven 'Tuya'.

Isabel Blanco ha mostrado su satisfacción por sumarse a un acto de reconocimiento tanto de los que trabajan por un mejor futuro para la juventud como de la propia juventud de Castilla y León, la cual es solidaria, participativa y está plenamente comprometida con la sociedad.

También ha felicitado a los galardonados Mayte Gómez, de Mensajeros de la Paz, por su trabajo desinteresado; Luis Manuel González, tras toda una vida en este ámbito; los consejos de la juventud de Extremadura, País Vasco y Canarias, que son ejemplos de asociacionismo y defensa de los valores de la juventud; Julio César Izquierdo, locutor de radio, escritor y comprometido con el colectivo; y Víctor Pérez, a quien la vicepresidenta se ha referido como la verdadera imagen de los jóvenes de Castilla y León, que crea contenido en redes sociales sobre estrategias y necesidades en el mundo educativo.

La también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha aprovechado la ocasión para agradecer el trabajo de la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez, ya que su mandato al frente de la entidad regional concluye en esta entrega de premios.