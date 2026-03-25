Blanco reivindica la Semana Santa como una de las "principales apuestas" de la Junta por el turismo de interior

ZAMORA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta en funciones de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha reivindicado la Semana Santa como una de las "principales apuestas" por el turismo de interior que realiza la Administración autonómica en la Comunidad.

Las procesiones, ha asegurado Blanco antes de participar en la presentación de la revista Cuarta Estación en Zamora, son importantes "para revitalizar los pueblos, las ciudades" y como motor económico de la comunidad.

"Castilla y León tiene un basto patrimonio cultural, natural y arquitectónico, y no hay mejor representación de todo ello que la Semana Santa", ha remarcado.

Blanco ha recordado que Castilla y León tiene ocho Semanas Santas que son de Interés Turístico Internacional, fiestas en las que se aúna "cultura, tradición y arte en un marco incomparable", al tiempo que ha defendido los programas de promoción conjunta que se llevan a cabo con diputaciones y ayuntamientos.

Por último, la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto en valor el "importante anuncio del pasado lunes" sobre la prórroga de la exposición de Las Edades del Hombre, que estará abierta en Zamora finalmente hasta el próximo 3 de mayo.

"Va a ayudar a incrementar el turismo, las pernoctaciones y a apostar por Zamora", ha concluido Blanco.