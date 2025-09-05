Blanco subraya el "esfuerzo" de la Junta para que la "catástrofe de los incendios no vuelva a ocurrir"

ZAMORA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha expresado ante los alcaldes de la comarca zamorana de Sanabria el "esfuerzo" del Ejecutivo autonómico para que la "catástrofe de los incendios no vuelva a ocurrir", un objetivo para el que se establecerá "un extenso diálogo con todos los sectores implicados para mejorar la gestión futura y el desarrollo preventivo".

De esta forma se ha expresado la representante de la Administración autonómica en el marco de su visita a la zona, donde ha recordado que en la reunión del Consejo de Gobierno del jueves se aprobó el proyecto de decreto para la planificación y ordenación forestal en la Comunidad, que supondrá una agilización de los trámites administrativos de las futuras planificaciones forestales y permitirá la implantación de tecnologías novedosas en la realización de un inventario forestal.

Blanco ha acudido este viernes a la zona para informar a los alcaldes con detalle de las ayudas que la Junta ha puesto en marcha y para animarles a que las difundan entre sus vecinos y les ha trasladado un mensaje de "solidaridad, cercanía y esperanza" del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

En este sentido, ha recordado a los alcaldes que el Gobierno autonómico trabaja para atender las necesidades de las personas y familias y también para activar e impulsar la recuperación económica y ambiental de esta zona.

"El principal objetivo de la Junta en estos momentos es paliar la compleja situación a la que tienen que hacer frente las familias afectadas", ha asegurado, al tiempo que ha recordado que las ayudas del departamento que dirige ha aprobado un plan integral con 45 medidas de recuperación con un presupuesto inicial de 114 millones de euros para reponer y reconstruir lo que se haya perdido.