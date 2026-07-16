BOE publica la contratación de obras para ampliar la capacidad de la presa del Tejo y abastecer a Segovia y El Espinar

SEGOVIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) - El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves la contratación, por procedimiento de emergencia, de las obras para aumentar la capacidad de desagüe de la presa del Tejo, que abastece al municipio de El Espinar, Segovia yla Mancomunidad de la Mujer Muerta.

Las obras tiene como objetivo aumentar la capacidad de desagüe de la presa de el Tejo con el fin de evitar el llenado del embalse durante avenida y la oferta presentada por la empresa seleccionada es de 271.409,73 euros.

Este miércoles La CHD se compromete a declarar la emergencia para asegurar el agua a Segovia, la Mujer Muerta y El Espinar

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se ha comprometido a declarar de forma inminente la emergencia de las obras destinadas a asegurar el agua al municipio de Segovia, a la Mancomunidad de la Mujer Muerta y a El Espinar. Esta medida se ha adoptado para hacer frente a la situación de desabastecimiento provocada en la zona como consecuencia del vaciado del embalse de El Tejo.

Este miércoles, la CHD se comprometió a declarara de forma inminente la emergencia de las obras destinadas a asegurar el agua a Segovia, a El Espinar y a la Mancomunidad Mujer Muerta y hacer frente a la situación de desabastecimiento provocado por el vaciado de la presa de El Tejo.

El organismo de cuenca se ha comprometido a construir una infraestructura provisional que permita bombear agua desde el embalse del Pontón Alto, en Palazuelos, hasta la ETAP del Rancho Feo, que constituye la potabilizadora de Segovia.