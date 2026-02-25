Bolaños afirma que se han desclasificado todos los documentos del 23Fy se acredita que se defendió la democracia

Archivo - El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SEGOVIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que se han desclasificado todos los documentos que se conocen y tenía la Administración General del Estado que tienen que ver con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y ha afirmado que los mismos demuestran que todas las instituciones y partidos políticos de la época "lucharon y defendieron la democracia".

Bolaños se ha expresado así durante su visita a Segovia en calidad de secretario de Justicia de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE y ha atendido a los medios junto al procurador y candidato socialista por Segovia a las Cortes de Castilla y León, Sergio Iglesias.

En este marco, el ministro ha aclarado que el único criterio que se ha seguido ha sido desclasificar "todos" los documentos, notas e informes que se han encontrado en los diferentes ministerios que tienen que ver con el 23-F y que estaban en la Administración General del Estado.

"No queda ningún documento que conozcamos por desclasificar", ha aseverado Bolaños, quien ha añadido que, si en el futuro apareciera algún documento que no se ha encontrado hasta la fecha, se procedería de la misma forma porque el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros era "desclasificar todo lo relacionado con el 23-F", ha insistido.

Además, ha explicado que en algún documento, por aplicación de la ley de protección de datos y para no afectar a datos personales, se ha tachado el nombre de alguna persona que no era conocida y que estuvo involucrada en el juicio que en su día hubo. "Se ha tachado un dato personal precisamente para cumplir la ley, porque obviamente tenemos que cumplir la ley en todo caso", ha matizado.

IMPORTANTE PARA LA DEMOCRACIA

En cuanto a lo que se desprende de estos documentos, ha asegurado que, a la vista de la documentación que se ha desclasificado 45 años después, se acredita que "todas las instituciones y todos los partidos políticos de la época lucharon y defendieron la democracia" y estuvieron en contra del golpe de Estado que "algunos descerebrados" consideraron que iban a conseguir acabar con la democracia, pero lo que hicieron fue tanto "consolidar" la misma como el sistema democrático en España.

El ministro considera que es un día "importante para la democracia, para la memoria y para la transparencia" y, además, cree que se ha dado "un paso decisivo" para tomar a los ciudadanos del país "como lo que son, mayores de edad", y puedan acceder "libremente, sin ninguna cortapisa" a todos los documentos que se conocen sobre este hecho porque están en la web de La Moncloa.

"Es un paso importante para los ciudadanos, con total transparencia, que puedan conocer todo lo que ahí sucedió y también para los historiadores, para que puedan cualquier detalle, cualquier fleco del 23-F, que también puedan estudiarlo, puedan conocerlo y puedan profundizar en ese detalle", ha añadido.