Bolaños insiste en que el "máximo beneficiario" de la amnistía ha sido la sociedad catalana y la española

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido este miércoles en que la amnistía a personas implicadas en procedimientos relacionados con el 'procés' de independencia de Cataluña tiene como "máximo beneficiario" a la propia sociedad catalana y española y ha considerado que su objetivo, que era "la normalización" de esta comunidad "es un hecho".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar las II Jornadas de Directores de Servicios Comunes de Justicia que se celebran en Ávila, Bolaños se ha pronunciado sobre la resolución a la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la amnistía a los procesados en Cataluña.

Bolaños ha reiterado que el Gobierno de Pedro Sánchez "siempre" tuvo "claro" que tanto la amnistía como, antes, los indultos "no estaban llamados a solucionar la situación individual de nadie, aunque efectivamente hay en torno a 400 posibles beneficiarios", sino que se concibió como "una herramienta útil para solucionar un conflicto que existía en Cataluña".

En su opinión, ha recalcado, esa "normalización en Cataluña" es "absoluta desde el punto de vista político, institucional y social" por lo que ha apostillado que "el gran beneficiario de la amnistía ha sido la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española que hoy está más cohesionado".

"Hoy el proceso soberanista es historia, se ha abierto una nueva etapa donde se habla entre diferentes, nos entendemos personas que pensamos distinto y esa es la Cataluña del futuro, que es la Cataluña que deseamos", ha concluido.

Para Félix Bolaños, es "una gran noticia para la sociedad catalana" que se pueda "pasar página y abrir una etapa de encuentro, de entendimiento, de acuerdos entre distintos".