Bolaños no tiene "nada que añadir" a la fecha para la huelga: "No es campaña electoral"

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este miércoles que no tiene "nada que añadir" ante la propuesta del 11 de noviembre por parte de los sindicatos para la convocatoria de Huelga General y ha añadido que "no es campaña electoral" --ésta comenzará dos días después, el 13-- y que ha sido elegida por dichas organizaciones.

Así lo ha señalado Bolaños en declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, antes de inaugurar en el Palacio de Congresos Lienzo Norte de Ávila las II Jornadas de Directores de Servicios Comunes de Justicia.

El ministro socialista, al ser preguntado por la propuesta del 11 de noviembre como fecha para la jornada de huelga, que se ha conocido este miércoles y si cree que condicionará el desarrollo de la campaña electoral que comienza el día 13, ha señalado que no tiene "nada que añadir".

"No es campaña electoral y es una fecha que han elegido los sindicatos. Nosotros no tenemos nada que añadir, pero compartimos los motivos por los cuales los sindicatos quieren reivindicar salarios más altos y un derecho a una vivienda a un precio asequible", ha incidido.

Para Bolaños la convocatoria responde a un "sentir muy generalizado" de "consenso muy global en la sociedad española" y ha insistido en su "profundo respeto" a la convocatoria de huelga.

Ha defendido que el gobierno del que forma parte está "implicado y comprometido" en la "lucha" por una vivienda digna, al igual que en la reivindicación de mejores salarios, y así ha mencionado que en estos últimos años del PSOE en el Gobierno han aumentado el salario mínimo interprofesional un 66 por ciento, mientras que ha exhibido, en materia de vivienda, los decretos que este miércoles se han publicado en el Boletín Oficial del Estado.

"Son medidas razonables, equilibradas que mejoran a los inquilinos, que mejoran la situación de los pequeños propietarios, que ponen pie pared ante los abusos especuladores de algunos fondos y por tanto son medidas de sentido común para mejorar el acceso a la vivienda, tanto en régimen de alquiler como de propiedad", ha resumido, y por ello ha reclamado a los grupos parlamentarios el apoyo a los decretos "cuando se lleven a convalidación en la Diputación permanente".