Bolaños subraya que esta es la legislatura de la "gran transformación de la Justicia en décadas": "Es ahora o nunca"

ÁVILA, 23 Oct.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que "esta es la legislatura de la gran transformación de la Justicia en décadas" y ha subrayado que "o se reforma la justicia en esta estructura o no se va a hacer nunca".

El titular de Justicia se ha expresado en estos términos durante la inauguración del 39 Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) que, bajo el título 'El poder judicial en la era digital: inteligencia artificial, democracia y Estado de Derecho', se celebra los días 23 y 24 de octubre en Ávila.

La inauguración ha corrido a cargo del ministro que ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera y la magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia y portavoz de JJpD, María Concepción Roig Angosto.

Ante los participantes en estas jornadas, Bolaños ha animado a "no dejar pasar la oportunidad" de abordar una reforma profunda del sistema judicial y ha recalcado que "es ahora o nunca".

"Vamos a incluir 2.500 nuevos jueces y fiscales", ha añadido, convencido de que con esta incorporación "las cargas de trabajo serán más razonables" y que el sistema judicial podrá responder "con resoluciones ágiles, jueces formados, competentes e independientes".

A este respecto, ha asegurado que el "inmovilismo" en la justicia lleva a "cronificar los problemas de toda la vida", mientras que las reformas "llevan a buscar solución". En este punto, ha pedido a los jueces que "no dejen pasar la oportunidad de entrar en una nueva etapa donde la justicia se adapte mejor a las necesidades de la ciudadanía en el siglo XXI".

"Vamos a incluir 2.500 nuevos jueces y fiscales. Vais a tener cargas de trabajo más razonables. Los tribunales de distancia van a ser más flexibles", ha profundizado, al tiempo que ha señalado que se va a poder saber en tiempo real si el tapón está en la sección social, en la mercantil o en la de violencia sobre la mujer.

Todo ello para "ser un servicio público de verdad, responder a lo que necesita la ciudadanía, que son resoluciones ágiles, jueces formados, competentes, independientes, imparciales y rigurosos".

Por otro lado, ha anunciado que el Centro de Estudios Jurídicos se convertirá en un centro público de preparación de opositores, con presencia en todas las provincias.

"No tiene que haber un centro público en Madrid y otro en Barcelona y otro en Bilbao y el resto no; tiene que haber uno en todas las provincias", ha afirmado, al subrayar que "el opositor de la provincia más pequeña, del pueblo más perdido, con la familia más humilde, pueda ir también a prepararse".

Otra de las piezas de la reforma es el refuerzo de 2.500 nuevas plazas en tres años, de las que 1.000 corresponderán al proceso de regularización extraordinaria de jueces y fiscales sustitutos, y 1.500 se incorporarán en tres convocatorias sucesivas entre 2025 y 2027.

El ministro ha incidido en que esta reforma permitirá que los tribunales "puedan ser más flexibles y dar respuesta pronta a las necesidades de la Justicia".

"Vamos a poder saber en tiempo real dónde están los cuellos de botella y responder a lo que necesita la ciudadanía", ha indicado. Bolaños ha concluido su intervención con un agradecimiento a "los valores y el compromiso" de los jueces y ha recordado que "en el Ministerio también hay gente que se está dejando la piel para que la justicia sea mejor".

"LA OPORTUNIDAD DE LAS REFORMAS"

Durante su intervención, el ministro también ha destacado que "ahora es la oportunidad de las reformas", y ha subrayado que "ahora es cuando se pueden hacer cosas que no se han hecho en los últimos 40 años".

No obstante, ha reconocido que "seguramente no sea la legislatura más fácil para llevar a cabo reformas", aunque ha defendido que "es la legislatura que votaron los españoles".

"Ese Congreso, los diputados, seguro que todos los aquí presentes hubiéramos querido una composición diferente, pero ese es el resultado de la soberanía popular", ha afirmado.

En la misma línea, el titular de la cartera de Justicia ha recordado que fue nombrado "un 23 de noviembre, si no recuerdo mal, del 23" y ha repasado las principales medidas que ha impulsado desde entonces.

"En un mes habíamos aprobado la Ley de Eficiencia Digital y parte de la Ley de Eficiencia Procesal", ha señalado, refiriéndose al Real Decreto Ley 6/2023, "que se convalidó en enero del 24".

También ha recordado que, durante el año 2024, se aprobó la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que "ya es una realidad" y cuyas tres fases "se implementarán definitivamente en diciembre de este año".

En los mismos términos, ha resaltado que estas normas "no son leyes mías, no son leyes de este equipo directivo del Ministerio", sino "leyes que han sido trabajadas por muchos ministros de Justicia", y ha asegurado sentirse honrado "de que se hayan podido aprobar".

Entre los cambios más relevantes, ha destacado el paso "de juzgados unipersonales a tribunales de instancia", un modelo que, ha afirmado, "tiene unas ventajas que son indiscutibles".

En este sentido, ha detallado que "crear un juzgado cuesta medio millón de euros" mientras que "asignar un juez o un magistrado a una sección del tribunal de instancia cuesta 80.000". De ahí que el Gobierno haya propuesto incorporar "2.500 nuevos jueces y fiscales en tres años".

El ministro ha defendido que las reformas están ligadas a la modernización digital de la Justicia. "Ya la regla general es que los actos se hagan de manera telemática", ha indicado, y ha puesto como ejemplo que en Murcia "las demandas monitorias se tardan un día en repartir" gracias a la automatización de los procesos.

En este contexto, el ministro ha subrayado los avances en la protección de las víctimas de violencia de género, un punto en el que también ha destacado la puesta en marcha del proyecto Barnahus, que busca "cuidar a esas mujeres que han sido víctimas de violencia para que no tengan que ser revictimizadas".

"No solo se trata de evitar que tengan que declarar sabiendo que su agresor está a tres metros", ha dicho, "sino de que puedan hacerlo en un entorno seguro y con el confort que merecen".

El titular de Justicia ha subrayado que "estas reformas ya están en vigor, ya son una realidad", y ha recordado que entre ellas se encuentra también "la renovación del Consejo General del Poder Judicial que llevamos a cabo en junio del año 24".

Ha reconocido que era "muy consciente de la depresión que suponía para la carrera judicial que no se renovara el Consejo", y ha defendido que "la decisión correcta fue la que tomamos: renovar".