Bombai y Sofía Cristo actuarán el 9 de octubre en las Fiestas de Santa Teresa de Ávila

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, en la rueda de prensa sobre la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo Bombai y la DJ Sofía Cristo actuarán el 9 de octubre en el marco de las Fiestas de Santa Teresa de Ávila, que ya tenían confirmadas las actuaciones de El Combo Dominicano y la orquesta París de Noia para el día 11 y el día 16, respectivamente.

La Junta de Gobierno Local celebrada este jueves ha adjudicado el contrato de la actuación del grupo Bombai y la DJ Sofía Cristo a la entidad Suspiria SL, en el precio de 39.930 euros, IVA incluido, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Además, en la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, se ha autorizado la celebración de la edición número 18 de la Ruta de Microcoches y Vehículos Clásicos 'Castilla y León Microcoches 2026', que se prevé celebrar del 13 al 19 de septiembre e incluirá una exposición de vehículos en el paseo del Rastro.

Igualmente, se ha declarado desierto el expediente de arrendamiento, mediante concurso, del inmueble municipal ubicado en el barrio anexionado de Narrillos de San Leonardo, destinado a bar / cafetería. El precio base, en concepto de renta, se había fijado en 121 euros anuales, IVA incluido, por un periodo de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales.

Asimismo, se ha autorizado la cesión temporal de uso gratuito de un local situado en la plaza del Ayuntamiento de Bernuy Salinero a la Asociación de Vecinos El Dolmen durante el mes de agosto, a los efectos de poder utilizarlo como almacén durante las fiestas de este barrio anexionado y para la realización de actividades y reuniones durante este periodo.

También, en la reunión celebrada este jueves de este órgano de Gobierno, se ha incoado el expediente para contratar el suministro de vestuario, complementos y prendas de seguridad con destino a la plantilla de Policía Local del Ayuntamiento de Ávila.

Este contrato se divide en dos lotes, uno primero correspondiente a uniformidad, complementos y prendas de seguridad, que contará con un presupuesto base de 83.998,20 euros, IVA incluido, mientras que el segundo, correspondiente a calzado, contará con un presupuesto base de 15.004 euros, IVA incluido. El montante del contrato asciende, en su totalidad, a 99.002,20 euros, IVA incluido.

Asimismo, se ha incoado el expediente de contratación de una póliza de un seguro de responsabilidad civil/patrimonial. El contrato sale a licitación con un precio base de 55.000 euros, exento de IVA.

Por otro lado, en la Junta de Gobierno se ha prorrogado el contrato para la prestación del servicio de recogida, acogida y cuidado de los animales de compañía abandonados en el término municipal de Ávila.

El contrato se adjudicó a la entidad José Manuel Sastre Toquero y ahora se prorroga hasta el 31 de octubre 2027, en el precio inicial, que asciende a 104.060 euros, IVA incluido.