Bomberos de Burgos atendieron 5.159 emergencias en 2025, 218 más que en 2024, con un aumento de incendios en viviendas

BURGOS 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha dado a conocer que en 2025 se atendieron 5.159 avisos de emergencia desde la Sala de Comunicaciones del Servicio de Bomberos, 218 más que el año anterior, de los cuales 2.296 derivaron en intervenciones directas.

Estas cifras confirman que la ciudad está considerada como un entorno "seguro" y bien atendido ante emergencias, según lo ha afirmado el concejal durante la presentación de la memoria anual del Servicio Contra Incendios y Salvamento correspondiente a 2025 que refleja un "aumento de la actividad de los Bomberos".

La "cooperación con la Diputación" ha sido otro de los aspectos destacados por Manzaneda ya que según los datos recogidos, se han contabilizado 1.805 avisos que se coordinaron con la Institución provincial y los parques profesionales de Aranda y Miranda de Ebro.

Asimismo, otros 1.058 avisos se derivaron a otras administraciones o servicios municipales.

Por su parte, el jefe de Bomberos de Burgos, Miguel Ángel Extremo, ha explicado que se trata de "un modelo de cooperación provincial sólido" que permite "optimizar" los recursos y evitar duplicidades en la atención de los casos que se producen.

Por tipología de incidente, de las 2.296 intervenciones, 558 correspondieron a incendios (24,3 por ciento), 605 a salvamentos (26,35 por ciento) y 990 a asistencias técnicas (43 por ciento), además de 131 actuaciones preventivas.

El informe también constata un aumento de incendios en viviendas ya que han pasado de 111 a 123, mientras que descienden los registrados en industria y vehículos, y crecen los fuegos de vegetación durante los meses de verano.

Asimismo, la memoria incide en que el cuerpo de bomberos mantiene un perfil "profesional, cercano y cada vez más orientado a la prevención", con una plantilla de 101 efectivos en activo y el compromiso municipal de cubrir las vacantes existentes.

Ángel Manzanedo ha agradecido la labor del servicio y ha reafirmado la voluntad del equipo de Gobierno de seguir "reforzando medios humanos y materiales" para garantizar la seguridad en la ciudad y su provincia.