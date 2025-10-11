Los Bomberos de Burgos trabajan para sofocar un incendio en la azotea del edificio Otamendi

BURGOS, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Burgos trabajan para sofocar un incendio que se ha originado en la azotea del edificio Otamendi, en la Avenida de Cantabria, en la capital burgalesa, si bien por el momento no se han registrado heridos, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso del fuego sobre las 17.56 horas de este sábado, y ha dado aviso del mismo a la Policía Local, a la Nacional y a los Bomberos de Burgos.