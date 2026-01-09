Sant Antoni 2026 en Mallorca: guía de los principales actos en los pueblos

Archivo - Celebración de las 'beneïdes' de Sant Antoni en Muro
Archivo - Celebración de las 'beneïdes' de Sant Antoni en Muro - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 9 enero 2026 18:55
Seguir en

   PALMA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Mallorca se prepara para las fiestas de Sant Antoni 2026, una de las celebraciones más arraigadas en la isla y para las que distintos municipios preparan programas de actividades y actos durante este mes de enero.

   De entre todos los municipios que celebran estas fiestas destacan Manacor, sa Pobla, Muro, Artà o Pollença, entre otros, que dan el inicio de las fiestas con las salidas de los 'dimonis' el 16 de enero.

   Estos son las actividades y actos de varios pueblos en las fechas más destacadas:

   MANACOR

Viernes 16:

   - 14.15 horas: salida de los 'dimonis' de cas Baciner

   - 14.30 horas: toque de campanas y baile ante la Sala

   - 14.30 horas: visita a los 'foguerons' que participan en el concurso

   - 17.30 horas: visita del santo, 'dimonis' y 'sonadors' a la Residencia de Mayores

   - 19.00 horas: 'Colada'

   - 19.30 horas: 'Completes'

   - 20.00 horas: encendido del primer 'fogueró' ante la Rectoria

   - 21.30 horas: 'ball de bot' con el grupo Galivença

   Sábado 17:

   - 09.30 horas: encuentro de los participantes en las 'Beneïdes'

   - 10.30 horas: entrega de los premios de los 'foguerons' y de la 13ª muestra de dibujo infantil

   - 11.00 horas: 'Beneïdes'

   - 16.00 horas: visita de los 'dimonis' al Hipódromo de Manacor

   - 20.00 horas: último baile de los 'dimonis'

   - 20.30 horas: misa solemne en honor a Sant Antoni

   Consulta el programa completo de Manacor

   SA POBLA

   Viernes 16:

   - 09.00 horas: 'Enremellada' y el 'aixecament de l'arc'

   - 09.30 horas: salida de 'sa Llebre'

   - 14.30 horas: salida de los 'dimonis' y de Sant Antoni acompañados por las cantadoras

   - 18.45 horas: acto ceremonial de la 'sanció històrica'

   - 20.00 horas: 'Completes'

   - 21.00 horas: actuación de la escuela Festa de sa ximbomba

   - 21.15 horas: tradicionales bailes de 'dimonis' acompañados por las cantadoras, 'caparrots' y 'caparrots minyons' y la banda de música

   - 21.45 horas: espectáculo pirotécnico

   - 22.00 horas: Fogueró de sa Negreta

   - 22.15 horas: Encuentro de 'cantadors' y 'ximbombers'

   - 00.30 horas: 'Gatarrots' de Pep Cirer

   Sábado 17:

   - 10.45 horas: salida pasacalle

   - 11.00 horas: misa solemne

   - 12.30 horas: baile de 'caparrots' y 'caparrots minyons'

   - 16.30 horas: tradicionales 'Beneïdes'

   - 17.30 horas: 'Dormida de Sant Antoni'

Consulta el programa completo de sa Pobla

   MURO

   Viernes 16:

   - 09.00 horas: 'Ronda' de los 'dimonis' de Muro

   - 17.00 horas: 'encalçadimonis' para ir a buscar a Sant Antoni

   - 19.30 horas: paso del testimonio al nuevo Saig

   - 20.00 horas: el Saig Major da el inicio de la Revetla de Sant Antoni

   - 20.10 horas: segunda 'tornada santantoniera'

   - 20.15 horas: baile de los 'dimonis' de los Tres Tombs y Sant Antoni

   - 20.45 horas: encendido del 'foguerons' y 'correfoc'

   - 22.00 horas: concierto de música tradicional

   - 23.30 horas: fiesta joven

   Sábado 17:   

   - 10.15 horas: suelta de cohetes y 'plantada dels gegants Antoni i Joan'

   - 11.00 horas: oficio solemne en honor a Sant Antoni Abat

   - 18.30 horas: entrega de los premios de las 'Beneïdes'

   - 19.00 horas: homenaje a Toni i Martí Mascó y Jaume Cloquell como 'dimonis dels Tres Tombs'.

   - 19.15 horas: sorteo público para ser 'dimoni dels Tres Tombs' y dos 'dimonis' tradicionales para 2027

   - 20.00 horas: 'fogueró', torrada y 'glosada'

   Consulta el programa completo de Muro

   POLLENÇA

   Viernes 16:

   - 18.00 horas: concurso de 'foguerons'

   - 21.00 horas: encendido de 'foguerons' con los 'dimonis' Ca de Bou

   Sábado 17:

   - 09.30 horas: oficio de Sant Antoni en la parroquia de la Mare de Déu dels Àngels

   - 10.00 horas: tradicional 'colcada' y 'beneïdes'

   - 11.30 horas: desde la Almoina salida para ir a Ternelles a buscar 'el Pi de Sant Antoni'

   - 12.30 horas: dinar en ternelles

   - 14.00 horas: salida del 'Pi' desde Ternelles

   PORT DE POLLENÇA

   Sábado 17:

   - 09.00 horas: salida para ir a Formentor a buscar 'el Pi de Sant Antoni'

   - 10.00 horas: desayuno en Formentor

   - 11.00 horas: oficio de Sant Antoni en la parroquia de la Mare de Déu del Carme

   - 11.30 horas: tradicional 'colacada' y 'beneïdes'

   - 12.00 horas: llegada del 'Pi' y plantada en la plaza de Miquel Capllonch

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado