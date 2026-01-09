Sant Antoni 2026 en Mallorca: guía de los principales actos en los pueblos

Archivo - Celebración de las 'beneïdes' de Sant Antoni en Muro - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mallorca se prepara para las fiestas de Sant Antoni 2026, una de las celebraciones más arraigadas en la isla y para las que distintos municipios preparan programas de actividades y actos durante este mes de enero.

De entre todos los municipios que celebran estas fiestas destacan Manacor, sa Pobla, Muro, Artà o Pollença, entre otros, que dan el inicio de las fiestas con las salidas de los 'dimonis' el 16 de enero.

Estos son las actividades y actos de varios pueblos en las fechas más destacadas:

MANACOR

Viernes 16:

- 14.15 horas: salida de los 'dimonis' de cas Baciner

- 14.30 horas: toque de campanas y baile ante la Sala

- 14.30 horas: visita a los 'foguerons' que participan en el concurso

- 17.30 horas: visita del santo, 'dimonis' y 'sonadors' a la Residencia de Mayores

- 19.00 horas: 'Colada'

- 19.30 horas: 'Completes'

- 20.00 horas: encendido del primer 'fogueró' ante la Rectoria

- 21.30 horas: 'ball de bot' con el grupo Galivença

Sábado 17:

- 09.30 horas: encuentro de los participantes en las 'Beneïdes'

- 10.30 horas: entrega de los premios de los 'foguerons' y de la 13ª muestra de dibujo infantil

- 11.00 horas: 'Beneïdes'

- 16.00 horas: visita de los 'dimonis' al Hipódromo de Manacor

- 20.00 horas: último baile de los 'dimonis'

- 20.30 horas: misa solemne en honor a Sant Antoni

Consulta el programa completo de Manacor

SA POBLA

Viernes 16:

- 09.00 horas: 'Enremellada' y el 'aixecament de l'arc'

- 09.30 horas: salida de 'sa Llebre'

- 14.30 horas: salida de los 'dimonis' y de Sant Antoni acompañados por las cantadoras

- 18.45 horas: acto ceremonial de la 'sanció històrica'

- 20.00 horas: 'Completes'

- 21.00 horas: actuación de la escuela Festa de sa ximbomba

- 21.15 horas: tradicionales bailes de 'dimonis' acompañados por las cantadoras, 'caparrots' y 'caparrots minyons' y la banda de música

- 21.45 horas: espectáculo pirotécnico

- 22.00 horas: Fogueró de sa Negreta

- 22.15 horas: Encuentro de 'cantadors' y 'ximbombers'

- 00.30 horas: 'Gatarrots' de Pep Cirer

Sábado 17:

- 10.45 horas: salida pasacalle

- 11.00 horas: misa solemne

- 12.30 horas: baile de 'caparrots' y 'caparrots minyons'

- 16.30 horas: tradicionales 'Beneïdes'

- 17.30 horas: 'Dormida de Sant Antoni'

Consulta el programa completo de sa Pobla

MURO

Viernes 16:

- 09.00 horas: 'Ronda' de los 'dimonis' de Muro

- 17.00 horas: 'encalçadimonis' para ir a buscar a Sant Antoni

- 19.30 horas: paso del testimonio al nuevo Saig

- 20.00 horas: el Saig Major da el inicio de la Revetla de Sant Antoni

- 20.10 horas: segunda 'tornada santantoniera'

- 20.15 horas: baile de los 'dimonis' de los Tres Tombs y Sant Antoni

- 20.45 horas: encendido del 'foguerons' y 'correfoc'

- 22.00 horas: concierto de música tradicional

- 23.30 horas: fiesta joven

Sábado 17:

- 10.15 horas: suelta de cohetes y 'plantada dels gegants Antoni i Joan'

- 11.00 horas: oficio solemne en honor a Sant Antoni Abat

- 18.30 horas: entrega de los premios de las 'Beneïdes'

- 19.00 horas: homenaje a Toni i Martí Mascó y Jaume Cloquell como 'dimonis dels Tres Tombs'.

- 19.15 horas: sorteo público para ser 'dimoni dels Tres Tombs' y dos 'dimonis' tradicionales para 2027

- 20.00 horas: 'fogueró', torrada y 'glosada'

Consulta el programa completo de Muro

POLLENÇA

Viernes 16:

- 18.00 horas: concurso de 'foguerons'

- 21.00 horas: encendido de 'foguerons' con los 'dimonis' Ca de Bou

Sábado 17:

- 09.30 horas: oficio de Sant Antoni en la parroquia de la Mare de Déu dels Àngels

- 10.00 horas: tradicional 'colcada' y 'beneïdes'

- 11.30 horas: desde la Almoina salida para ir a Ternelles a buscar 'el Pi de Sant Antoni'

- 12.30 horas: dinar en ternelles

- 14.00 horas: salida del 'Pi' desde Ternelles

PORT DE POLLENÇA

Sábado 17:

- 09.00 horas: salida para ir a Formentor a buscar 'el Pi de Sant Antoni'

- 10.00 horas: desayuno en Formentor

- 11.00 horas: oficio de Sant Antoni en la parroquia de la Mare de Déu del Carme

- 11.30 horas: tradicional 'colacada' y 'beneïdes'

- 12.00 horas: llegada del 'Pi' y plantada en la plaza de Miquel Capllonch