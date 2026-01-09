Alcalde de Badalona, Albiol, 'Corazón de Piedra' 2025 de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, interviene durante una convocatoria con vecinos para abordar la crisis del desalojo del B9, a 22 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha obtenido el 'Premio Corazón de Piedra 2025', que entrega la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, por su "infame decisión de convertir esa localidad en el escenario del abandono y del trato cruel a decenas de personas inmigrantes".

Siete de cada diez personas socias y simpatizantes de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (74,6%) han votado por su candidatura. "Resulta especialmente meritorio alcanzar esta distinción con mayoría tan abrumadora", indican desde la asociación.

Asimismo, recuerdan que Albiol acusa a los migrantes "de todos los delitos y daños de la sociedad". "Las imágenes de estos días de frío expresan la falta de empatía con quienes por no tener no tienen ni siquiera derecho a existir legalmente, a trabajar y a vivir en sociedad como el resto de los seres humanos", destacan en relación a los desalojados del instituto B9 de la localidad en diciembre del año pasado.

De la misma manera, la asociación señala que "Badalona fue durante años una referencia de los nuevos servicios sociales" y que "por eso duele tanto ver esa localidad convertida en noticia tan negativa e insolidaria".

En un segundo lugar, con un 15,3%, ha quedado el obispo emérito de Alcalá de Henares (Madrid), Juan Antonio Reig Pla, que afirmó durante una homilía que "los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, esto ya es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza", según la entidad.

"Unas palabras, que ponen de manifiesto la capacidad científica y, sobre todo, su empatía con los padres y madres de los niños y niñas con discapacidad. Y a las propias personas con discapacidad, a las que dice que su situación es herencia del pecado", apunta Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Por último, el 10% de los votantes ha reconocido los méritos de la alcaldesa de Jumilla, Severa González López, que "prohibió el uso de las instalaciones deportivas de su localidad a la comunidad musulmana para una de sus celebraciones más importantes, como venían haciendo en años anteriores".

"Con ese argumento pone en riesgo que en los espacios públicos de nuestros pueblos y ciudades se celebren costumbres como Papá Noel, Halloween o incluso el Año Nuevo Chino", subraya.

El Corazón de Piedra fue instituido por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en 2013 para reconocer a las personas que muestren "mayor insensibilidad social" y cuyas opiniones o actuaciones produzcan "más desamparo y sufrimiento" a las personas y familias. La Asociación solicitará a Albiol una entrevista para hacerle entrega del galardón, que consiste en un trofeo que simboliza un corazón de piedra.