COAC 2026 de Cádiz: Fechas clave, horarios y calendario completo del Concurso de Carnaval

CÁDIZ, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 dará comienzo este domingo, 11 de enero, a las 20,00 horas, con el inicio de la fase de preliminares de la categoría de adultos, que se desarrollará hasta el próximo 27 de enero.

Esta primera fase del certamen constará de 17 sesiones. Una vez finalizada, el concurso realizará un paréntesis de dos días antes del arranque de los cuartos de final, que se celebrarán del 30 de enero al 5 de febrero. Las semifinales están programadas del 8 al 11 de febrero, mientras que la Gran Final tendrá lugar el viernes 13 de febrero.

¿CUÁLES SON LOS HORARIOS?

En cuanto a los horarios, todas las sesiones de la categoría de adultos comenzarán a las 20,00 horas. Las actuaciones de juveniles se iniciarán a las 17,00 horas, mientras que las infantiles, al celebrarse en fin de semana y compartir jornada con adultos, adelantarán su inicio a las 12,00 horas.

La edición de 2026 del certamen del Gran Teatro Falla contará con un total de 182 agrupaciones inscritas. De ellas, 125 competirán en la categoría de adultos, 38 en infantiles y 19 en juveniles. En la modalidad de adultos participarán 53 comparsas, 47 chirigotas, 18 coros y siete cuartetos. En infantiles se han inscrito diez comparsas, 15 chirigotas, un coro y doce cuartetos, mientras que en juveniles tomarán parte seis comparsas, siete chirigotas, cinco cuartetos y un coro.

¿CUÁNDO EMPIEZA EL CERTAMEN DE LA CANTERA?

El certamen de la cantera dará comienzo con las semifinales de la categoría infantil, que se celebrarán durante los fines de semana los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, así como el 1 de febrero. La Gran Final de esta modalidad está prevista para el 7 de febrero.

Por su parte, las semifinales del concurso de juveniles se desarrollarán los días 28 y 29 de enero, mientras que la Final tendrá lugar el 6 de febrero.