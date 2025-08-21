Bomberos de la Diputación de Salamanca realizan 67 intervenciones en la última semana

Efectivos de Bomberos de la Diputación de Salamanca en una de sus intervenciones. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Salamanca ha realizado durante la última semana 67 intervenciones en distintos puntos de la provincia, así como en zonas limítrofes de Ávila y Extremadura, realizadas varias de ellas bajo la coordinación de la Junta de Castilla y León.

La tipología de las actuaciones en las que se ha intervenido desde el SPEIS ha sido muy variada, desde accidentes de tráfico con heridos, rescates de personas y animales, fugas de gas o peligros por caída de objetos, hasta la intervención en incendios de cultivos, solares, viviendas, vehículos, vertederos y los incendios forestales, entre otros, han informado a Europa Press fuentes de la Diputación de Salamanca.

A este respecto, la Institución provincial, a través de su Servicio de Bomberos, ha trabajado en materia de atención a los incendios forestales, en coordinación y bajo el mando operativo de la Junta de Castilla y León, para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y minimizar el impacto del fuego sobre el medio natural y sus núcleos de población.

Así, en el caso de El Payo, uno de los incendios más relevantes, el SPEIS ha colaborado en tareas de extinción directa y en el abastecimiento de agua a los medios de la Junta de Castilla y León. Participaron dos dotaciones de los parques de Ciudad Rodrigo, una de Villares de la Reina, una de El Payo y una de Fuenteguinaldo.

El fuego más grave de la semana ha sido el de Cipérez, que ha superado al incendio de Monsagro de 2022. Su virulencia, avivada por rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, ha afectado también a núcleos de población y municipios como Perdernal, Cerezal de Puertas, El Gro, Gejo de los Reyes y Villaseco de los Reyes, entre otros.

La actuación de los Bomberos de la Diputación ha sido "decisiva", según la Diputación, en la defensa de los cascos urbanos, y ha logrado salvar los municipios pese al avance del fuego.

LABORES DE PROTECCIÓN

También se ha intervenido en la protección de instalaciones críticas como la Planta Potabilizadora de Cabeza de Horno, que abastece a más de 100 municipios de la provincia. En este incendio han intervenido dotaciones de los parques de Villares de la Reina (cinco vehículos y un mando), Ciudad Rodrigo (dos), Vitigudino (dos), Ledesma (dos) y Lumbrales (dos).

Los bomberos de Diputación de Salamanca también se han movilizado para actuar en la lucha contra un incendio que se ha originado en La Fuente de San Esteban, con afectación al término de Martín de Yeltes, y que ha precisado el desplazamiento de ocho dotaciones de bomberos de los parques de Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Ledesma, Villares de la Reina, Tamames y Lumbrales.

Asimismo, hasta el municipio de La Alberca se han desplazado tres dotaciones procedentes de los Parques de Villares de la Reina, Béjar y La Alberca, para combatir el incendio que ha provocado situaciones de peligro en las inmediaciones urbanas del municipio.

Por último, los efectivos también han actuado frente al fuego registrado en Gallegos de Argañán, el pasado jueves, donde se han movilizado siete vehículos de los parques de Ciudad Rodrigo (tres), Lumbrales (dos), Fuenteguinaldo (uno) y Villares de la Reina (uno).

La Diputación de Salamanca ha expresado su agradecimiento por "la profesionalidad, entrega y esfuerzo de todos los efectivos del SPEIS que, con medios materiales y humanos, han estado al servicio de los ciudadanos en una semana de extrema dificultad".