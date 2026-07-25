Los Bomberos de la Diputación de Salamanca rescatan a 20 perros atrapados por el fuego en Cebreros (Ávila) - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Diputación de Salamanca han rescatado a una veintena de perros que se encontraban atrapados en una perrera de una nave de Cebreros (Ávila), amenazada por el incendio forestal de Burgohondo, según ha informado la institución provincial.

La intervención se ha producido mientras los efectivos trabajaban para evitar que las llamas alcanzaran una nave en la que había maquinaria, bombonas y otros materiales.

Durante las labores de extinción, los bomberos escucharon a los animales en el interior de una perrera y decidieron acceder al recinto para ponerlos a salvo.

Para ello, tuvieron que romper la puerta de acceso, ya que el fuego se encontraba ya muy próximo a las instalaciones. "Hemos tenido que romper la puerta y sacar a los perros de allí antes de que llegara; el incendio estaba ya metido", ha explicado uno de los bomberos que participó en la actuación.

Tras el rescate, fue localizado el propietario de los animales, que permaneció en el lugar para colaborar con los efectivosy tranquilizar a los perros y refrescarlos después de su evacuación.