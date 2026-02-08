Bomberos de la Diputación de Segovia atienden 74 avisos en 40 días

Los bomberos de la Diputación de Segovia atienden 74 avisos en los primeros 40 días de servicio - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Diputación de Segovia han atendido 74 avisos en todo el territorio en los primeros 40 días de servicio, doce de ellos relacionadas con el mal funcionamiento de calderas o chimeneas.

Desde que el pasado 1 de enero comenzara a funcionar el Servicio de bomberos de la Diputación de Segovia, se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un servicio propio que permita atender el importante volumen de intervenciones con las que cuenta el territorio, ha destacado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Y es que, en lo que va de año y con apenas cuarenta días de actividad, los bomberos de la institución provincial han realizado 74 de diversa índole, mientras que en las últimas 24 horas han atendido cuatro avisos en diferentes puntos de la provincia, tres desde el Parque de Palazuelos y uno desde el de Boceguillas.

El fuerte viento provocó en Navas de Riofrío la caída de árboles de grandes dimensiones en la vía pública. Los efectivos provinciales cortaron el árbol y procedieron a su retirada, avisando además a Unión Fenosa porque la caída había afectado al tendido eléctrico.

Las otras dos intervenciones realizadas desde el Parque de Palazuelos tuvieron que ver con la mala combustión de calderas y chimeneas.

La primera en Los Ángeles de San Rafael, tras recibir un aviso por gran cantidad de humos en la caldera de la vivienda que afectaba a la estancia y las escaleras.

Una vez en el lugar, realizaron la medición de gases y detectaron concentraciones muy elevadas de monóxido de carbono, con lo que se constató la mala combustión en el funcionamiento de la misma, de manera que quedó precintada para evitar su uso.

Por último, esta madrugada han realizado una salida a Los Huertos tras declararse un incendio que afectaba a la conducción vertical de la chimenea, y que a su vez se encuentraba propagado a la cubierta de la edificación de planta baja y bajo cubierta habitable.

Las labores de extinción fueron rápidas ya que el fuego se controló en escasos veinte minutos, pero las labores de saneamiento de la cubierta se prolongaro durante más de cuatro horas, ya que tuvo que ser descubierta parcialmente con el objetivo de eliminar puntos de temperatura que pudieran ser susceptibles de que se produzcan fuegos ocultos pasadas las horas.