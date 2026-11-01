Bomberos de Diputación de Segovia perfeccionan en Alcañiz (Teruel) las técnicas de rescate en siniestros de tráfico

Los bomberos de Segovia perfeccionan las técnicas de rescate en accidentes de tráfico. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios jefes de dotación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia han participado en la VIII edición de 'Rescue Training', unas jornadas en Alcaniz (Teruel) en las que han perfeccionado las técnicas de rescate en siniestros de tráfico.

Durante la cita, organizada por la Asociación Profesional de Rescate en Accidentes de Tráfico (APRAT) entre el 27 y el 29 de octubre, los bomberos de Segovia se han reunido con más de 160 profesionales de 27 servicios de emergencias de todo el territorio nacional.

De esta manera, en la VIII edición de la formación, los bomberos de Segovia se han instalado en el parque tecnológico MotorLand, donde han realizado un programa con un total de diez talleres prácticos, en los que se han incluido técnicas de rescate vehicular, excarcelación y atención al trauma.

Asimismo, se han desarrollado tres ponencias técnicas, impartidas por profesionales especializados: la primera ha versado sobre el modelo de aprendizaje para la excelencia operacional; la segunda, sobre los nuevos cascos MSA, y la tercera, sobre el atrapamiento prolongado.

El director técnico del SPEIS de la Diputación, Carlos Castro, también ha estado presente en la formación y ha afirmado que el servicio que mantiene la institución provincial "no solo demuestra día a día su operatividad y eficacia en la atención de los episodios que aparecen en cualquier punto del territorio, sino que no cesa en su tarea de formación y mejora para acumular las mejores condiciones posibles y así brindar el mejor servicio a todos los habitantes de la geografía segoviana".

En esa línea, ha recordado que "los más de mil kilómetros de carreteras de la Diputación" se integran con las vías de titularidad del resto de administraciones, algunas de ellas de gran capacidad y volumen de tráfico, por lo que es "fundamental la formación para atender los siniestros que se puedan presentar en ese entramado".