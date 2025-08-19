Los bomberos de la Diputación de Soria se desplazan a la frontera de Galicia con El Bierzo. - DIPUTACIÓN SORIA

SORIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos profesionales de la Diputación Provincial de Soria se han sumado al operativo que trabaja en la zona limítrofe de Galicia y El Bierzo, donde se ha activado un dispositivo especial para reforzar la protección de las poblaciones situadas en el interfaz urbano forestal.

El contingente soriano, que partió hacia dicha zona sobre las 22.00 horas de este lunes, está integrado por ocho bomberos más el sargento y se ha desplazado con un camión nodriza de 11.000 litros del parque de Almazán, un camión de bomberos rural de 4.000 litros (motobomba) y un vehículo todoterreno que permite acceder a las áreas complicadas. La labor de los bomberos de la Diputación se centra en las zonas periurbanas, con el objetivo de proteger la seguridad de los vecinos y minimizar el riesgo para las viviendas.

La estancia de este primer grupo tendrá una duración de tres días, para después ser relevados por otro equipo de bomberos profesionales, que ya se han ofrecido de forma voluntaria para participar en este segundo turno.

El presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, recuerda que "la salida de este operativo no afecta a la cobertura de la provincia, que mantiene al cien por cien sus efectivos y servicios disponibles para atender cualquier incidencia". Serrano también señala que los bomberos de la Diputación están coordinados a través de la Junta de Castilla y León, que les asigna zonas en función de las necesidades.