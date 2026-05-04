Bomberos de León intervienen en el incendio de una vivienda en Santiago Millas

Bomberos de León han intervenido en la extinción de un incendio en una vivienda de Santiago Millas. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 4 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León han intervenido en la extinción de un incendio en una vivienda de Santiago Millas.

Dos dotaciones de los Bomberos provenientes de los parques de Valencia de Don Juan y Celada han actuado durante la mañana de este lunes en el fuego, según fuentes de la Diputación de León.

Las labores para apagar el incendio se iniciaron en torno a las 9.00 horas y el fuego ha quedado extinguido minutos antes de las 14.00 horas.