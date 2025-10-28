Bomberos del SEPEIS intervienen en un incendio agrícola en Matanza de los Oteros (León)

Uno de los bomberos del SEPEIS en la extinción del incendio agrícola en Matanza de los Oteros (León). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS) de la Diputación de León han intervenido en un incendio agrícola declarado en Matanza de los Oteros.

La dotación se desplazó del Parque de Bomberos de Valencia de Don Juan a las 18.50 horas para realizar labores de extinción y control del fuego, según han informado fuentes de la Diputación de León.

De esta forma se pudo evitar la propagación del incendio y se garantizó la protección del entorno.