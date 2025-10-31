Bomberos del SEPEIS de León intervienen en dos incendios en Riaño

Bomberos del SEPEIS de León intervienen en el incendio producido en el polígono industrial de Riaño. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 31 Oct. (EUROPA PRESS) - Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS) de la Diputación de León del parque de Cistierna han intervenido en las últimas horas en dos incendios registrados en el término municipal de Riaño.

El primero de los fuegos tuvo lugar ayer al medio día en una procesadora en Carande, mientras que el segundo se produjo por la noche en el polígono industrial de Riaño.

Al parece ambos fuegos han quedado sofocados y no se han producido heridos.