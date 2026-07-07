Los Bomberos de Valladolid atienden medio centenar de avisos por el temporal y refuerzan el operativo con 30 efectivos

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Valladolid han atendido medio centenar de avisos entre las 16.08 y las 20.00 horas de este martes como consecuencia del temporal que ha afectado a la ciudad, un dispositivo para el que ha sido necesario activar el retén y reforzar el servicio hasta alcanzar los 30 bomberos operativos y seis vehículos distribuidos por distintos puntos de la ciudad.

La mayor parte de las intervenciones han estado relacionadas con la caída de árboles y ramas sobre la vía pública, así como con la retirada de elementos desplazados por el viento, entre ellos bancos, asientos y otros objetos del mobiliario urbano.

Los efectivos también han actuado por incidencias en cableado eléctrico y por el desprendimiento parcial de un muro de una vivienda, han detallado a Europa Press fuentes del Servicio Municipal de Extinción y Prevención de Incendio.

Asimismo, los bomberos han intervenido por cubiertas y chapas arrancadas por las fuertes rachas de viento, especialmente en el polígono industrial, además de por toldos y sombrillas que salieron despedidos y llegaron a quedar sobre tejados de edificios.

No obstante, ninguna de las incidencias atendidas ha provocado daños personales, mientras los efectivos han permanecido desplegados por toda la ciudad para dar respuesta a los avisos recibidos.