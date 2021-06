Bono cree que los indultos son el inicio de un proceso que deben llevar a España a tener "menos independentistas"

PALENCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Defensa, José Bono, ha apuntado este martes en Palencia que los indultos aprobados en el Consejo de Gobierno son el inicio de un proceso que debe llevar a España a tener "menos independentistas".

Así lo ha manifestado antes de intervenir en la Escuela Socialista que se ha celebrado en el Centro Cultural Provincial de la capital palentina y que ha contado con la presencia entre otros, del secretario Regional del PSOE, Luis Tudanca, y la secretaria Socialista en la provincia de Palencia, Miriam Andrés.

Bono ha indicado que desde una posición política el Gobierno de España tiene "el derecho y la obligación" de intentar resolver el problema de Cataluña. "Un gobierno democrático y constitucional en España debe luchar para que Cataluña no se independice de España y para intentar reducir el número de independentistas" ha señalado.

A pesar de afirmar estar en contra del independentismo, el que fuera ministro de Defensa ha reconocido no poder evitar conocer los datos y saber que los independentistas "tienen muchos votos". "Lo que me gustaría es que este proceso que hoy inicia el presidente Sánchez nos salga bien y que dentro de unos años tengamos menos independentistas" ha insistido.

Para José Bono es necesario "hacer algo" y para reducir la presión separatista lo que debe hacer un Gobierno constitucional y democrático es "buscar fórmulas" como la que hoy se ha aprobado, que tiene sus "riesgos" porque "se está haciendo camino a la vez que se anda".

Bono se ha referido que acercarse al asunto de los indultos con las tripas, "además de no ser bueno, el asunto no da para un pase", porque los independentistas, desde un punto de vista personal, "no merecen la gracia, la indulgencia y el favor de un indulto, ya que han dicho que no solamente no están dispuestos a mostrar arrepentimiento, sino que además volverían a cometer los delitos por los que han sido juzgados".

A pesar de ello, ha aseverado no formar parte "del pelotón del odio de los que todas las mañanas moralmente fusilan el presidente del Gobierno", ya que está en el PSOE porque quiere y le gusta y, además, lo defiende "con la fuerza de la argumentación, no de las tripas" ha finalizado.