La Bonoloto deja más de 45.000 euros para un acertante de Segunda Categoría en Burgos

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 27 de septiembre, ha dejado un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) en la capital burgalesa, dotado con 45.212,04 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado remitido a Europa Press.

El boleto premiado se ha sellado en el Despacho Receptor número 18.060 de Burgos, ubicado en la calle Jesús María Ordoño, 1. Existen otros tres boletos acertantes de Segunda Categoría, pues hay otros dos validados en la Administración de Loterías 133 de Barcelona y en la 11 de Narón (A Coruña).

En concreto, la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este sábado ha estado formada por los números 1, 35, 27, 22, 42 y 47. El número complementario es el 41 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.164.437 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.