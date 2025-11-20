La Bonoloto deja un premio de 58.149 euros en Valladolid

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un acertante de segunda categoría, que selló su boleto en un estanco situado en el paseo del Arco de Ladrillo, 48, de Valladolid, se llevará 58.149 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles.

Según datos de Loterías, el sorteo no dejó acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, de los cuales uno ha sido validado en el despacho receptor número 85.545 de Valladolid, situado en paseo Arco de Ladrillo, 48, donde hay un estanco.