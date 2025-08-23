La Bonoloto deja un premio de segunda categoría de casi 50.000 euros en Valladolid

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo. Administración de loterías número 27, Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 22 de agosto, ha dejado un premio de segunda categoría en la capital vallisoletana dotado con 49.818,82 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado remitido a Europa Press.

El boleto premiado se ha sellado en el Despacho Receptor número 85.605 de Valladolid, situado en la avenida de Segovia, 11-13. Se trata de uno de los tres acertantes de segunda categoría en este sorteo (cinco aciertos más complementario) cuya combinación ganadora estuvo formada por los números 8, 36, 33, 9, 44 y 27, con el 40 como complementario, reintegro 0.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el botge generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.