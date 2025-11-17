Los Bonos al Comercio Ayuntamiento de Burgos suponen ya en cinco días medio millón de euros

BURGOS 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 866 bonos al comercio impulsados por el Ayuntamiento de Burgos se han cangeado ya en la hostelería, lo que supone un total de 4.330 euros, cifra que se eleva hasta los 32.088 en el comercio, con un gasto de 160.440. El resto, hasta completar el medio millón, lo ha aportado el cliente.

Así lo ha avanzado el concejal de Comercio, César Barriada, que ha mostrado muy "satisfecho" con los primeros días de la campaña que cuenta ya con 576 comercios y restaurantes y bares adheridos, de los que "39 son de hostelería y 537 de comercio".

Una cifra que se acerca a los 577 totales de 2024, con la portunidade de adherirse ya que la campaña sigue abierta. En total se han puesto a disposición de los consumidores 252.000 bonos para comercio y 28.000 para hostelería, que se vendieron en su totalidad en la primera jornada.

El concejal de Comercio ha apuntado que la repercusión final "será mayor" al no tratarse de importes cerrados, sino compras que "habitualmente superan la cuantía mínima". También ha funcionado con "éxito" la plataforma de venta que este año no ha registrado incidencias.

Además, los métodos para el canje facilitan tanto la gestión a los comercios como a los ciudadanos, que esta vez no han tenido que realizar un pago anticipado, sino que se ha pagado directamente en el propio comercio, ha detallado el edil.

De esta manera, los comercios han ingresado ya 340.000 euros de los 500.000 de ventas, lo que supone más de 60 por ciento de cada compra. Barriada ha subrayado este "sustancial e importante cambio" en el momento en que muchos comercios afrontan pago a proveedores.

Por otro lado, Barriada no ha aclarado si en 2026 habrá o no campaña de Bonos al Consumo. Lo que sí tiene claro el equipo de Gobierno es que en el presupuesto de 2026 va a figurar una partida de "1,5 millones para comercio". El edil ha asegurado que el Ejecutivo local está "abierto" a escuchar todas las propuestas. Incluso en el caso de que sí que hubiera campaña, el Ayuntamiento podría plantearse la posibilidad de cambiar las fechas tal y como ha reclamado el comercio local.