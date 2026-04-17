Borja Suárez alude al "desamparo" y a la "ausencia de un informe claro" sobre la incompatibilidad de sus empresas

BURGOS 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Ayuntamiento de Burgos y presidente del PP y de la Diputación, Borja Suárez, ha aludido al "desamparo" y a la ausencia de "un informe que dejase claro" que sus empresas no podían contratar con el Consistorio, por la ausencia de mecanismos de control "suficientes" después de que el pleno del Ayuntamiento, celebrado este viernes, haya "tomado razón" de las incompatibilidades.

Borja Suárez seguirá en todos sus cargos políticos a pesar de que un informe del secretario municipal recoja las "incompatibilidad" de los 18 contratos suscritos entre el Ayuntamiento y ProBurgos con 'El Espido', empresa de la que es socio el concejal y presidente de la Diputación.

Estas incompatibilidades o las de cualquier concejal quedarán "más claras", ha aclarado la alcaldesa, Cristina Ayala, después de que los órganos de contratación se doten de un "nuevo protocolo" tras declararse nulos los contratos.

Un informe del secretario municipal ha confirmado todas las incompatibilidades ya reconocidas previamente, al constatar que dichas empresas contrataron tanto con el Consistorio como con ProBurgos. Como consecuencia, esos contratos han sido declarados nulos.

Ante esta situación, Borja Suárez optó por desvincularse de la actividad empresarial para centrarse en el Gobierno de la Diputación, una decisión que ya ha ejecutado.

El pasado 28 de febrero, el propio Suárez comunicó por escrito su apartamiento de los órganos de contratación, y ha insistido, además, en que actualmente se encuentra "alejado de cualquier gestión empresarial" vinculada a estos hechos.

A partir de ahora, "se revisarán los contratos" afectados y se establecerán nuevos "protocolos para evitar situaciones similares en el futuro".

Borja Suárez ha defendido que siempre ha actuado con "transparencia", aunque ha reconocido sentirse en una situación de "desamparo" ante lo ocurrido.

Al respecto, el concejal de Vox, Fernando Martínez Acitores, ha reprochado a Suárez que centre su defensa en un "supuesto desamparo" sin mostrar "autocrítica ni arrepentimiento", al tiempo que ha apuntado que debería ser conocedor de la ley.

Además, Martínez -Acítores ha cuestionado la utilidad del nuevo protocolo, al considerar que "carece de contenido" real y que debería haberse aplicado con anterioridad.

Por su parte, desde el PSOE también ha expresado sus dudas, al entender que la legislación vigente ya regula este tipo de incompatibilidades y considera que el protocolo apenas introduce algunas medidas de control adicionales, "sin aportar cambios sustanciales en los mecanismos de supervisión".

BUENA SALUD ECONÓMICA.

Por otro lado, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Ángel Manzanedo, ha defendido durante su intervención en el Pleno la "buena salud económica" de las arcas municipales tras la liquidación del presupuesto, y ha destacado una gestión que ha permitido alcanzar los 60 millones de euros en inversiones -ya ejecutadas o en fase de ejecución- sin necesidad de aplicar una subida de impuestos a los ciudadanos.

Durante su comparecencia, Manzanedo ha aprovechado para lanzar un dardo a sus exsocios de coalición, y ha reprochado a Vox que, a pesar de formar parte del Gobierno, fue la única formación que incrementó la tasa del agua.

En este sentido, el responsable de Hacienda ha cuestionado el modelo de ejercicios anteriores y cree que acumular un remanente elevado "no es sinónimo de eficacia", al tiempo queha criticando "la parálisis" que, a su juicio, "caracterizó la etapa del PSOE".

Sin embargo, desde el PSOE se ha lanzado un aviso de "prudencia" ante el ritmo de gasto del actual equipo de Gobierno, ya que, según el PSOE, "se han comido el colchón" de los remanentes.

Igualmente, desde el PSOE se ha afeado al Partido Popular la falta de una hoja de ruta clara para afrontar la solicitud de nuevos préstamos.

Por su parte, el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, ha advertido de una "tendencia claramente negativa" en las finanzas locales.

El edil ha subrayado que el Ejecutivo "tiene ahora por delante un arduo trabajo para corregir el rumbo y garantizar la estabilidad del Consistorio".