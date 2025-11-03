Borrell defiende que España tiene que tener una capacidad defensiva que "hoy no tiene"

VALLADOLID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exalto representante de la Política Exterior de la Unión Europea y presidente del Patronato del CIDOB, Josep Borrell, ha defendido que España tiene que tener unas capacidades defensivas que "hoy no tiene" y ha subrayado que para lograr este avance se debe hacer de forma coordinada con todos los países que forman parte de la Unión Europea.

Borrell se ha referido a este asunto durante su participación en el Foro Económico organizado por el diario El Norte de Castilla en Valladolid, donde ha analizado la propuesta de presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incrementar el gasto en Defensa hasta el cinco por ciento, una cifra, a su juicio, "arbitraria" y que no responde "a ninguna lógica".

De este modo, ha defendido la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su negativa a incrementar el gasto hasta esa cifra, aunque sí ha considerado que debe suponer más del dos por ciento. "Hay que gastar un poco más del dos por ciento porque aunque quieras gastar el cinco no tienes en qué gastarlo, son productos que fabrica muy poca gente, no es tan fácil aumentar el gasto en defensa", ha explicado.

Borrell ha insistido en la importancia de llevar a cabo estas políticas en materia de defensa de forma coordinada entre los estados miembros e impulsar así "ejércitos interoperable". "España tiene que hacer un esfuerzo para aumentar sus capacidade smilitares, no al ritmo que marca Trump pero sí a un ritmo razonable", ha señalado.