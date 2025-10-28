Guerra Ucrania-Rusia | Directo: las visiones enfrentadas de Zelenski, Putin y Trump sobre el fin de la guerra

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha insistido en la necesidad de que sus socios, principalmente Estados Unidos, le entreguen misiles de largo alcance como forma de presionar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que se siente a negociar el fin de la guerra. "Necesitamos algo para detenerlo", ha dicho.

Zelenski ha comprendido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tema una escalada si finalmente accede a entregar a las fuerzas ucranianas misiles Tomahawk, pero ha señalado que "la habrá de todos modos si no hay negociaciones".

"Si Putin no se detiene, necesitamos algo para detenerlo. Las sanciones son una de esas armas, pero también necesitamos misiles de largo alcance", ha dicho Zelenski en una entrevista que publica este lunes la web de noticias Axios.

