BRERA visita los centros escolares sorianos para concienciar sobre la importancia de la biodiversidad

SORIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto BRERA --Bienestar, Restauración, Resiliencia y Adaptación- ha visitado los centros escolares de Soria para concienciar sobre la importancia de la biodiversidad.

Un total de 167 escolares de la capital ha conocido de primera mano los avances de BRERA, en el que participan el Ayuntamiento de Soria, Cesefor y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, gracias a la visita del personal de las entidades que conforman este proyecto que busca concienciar, comprometer y llamar a la acción a la sociedad frente al cambio climático.

Personal técnico del Proyecto acercó durante la pasada semana este recurso a parte de la comunidad estudiantil de los CEIP Fuente del Rey y Doce Linajes, centros cuyos patios han sido objeto de renaturalización 'BRERA, Soria en juego'.

Se trata de una actividad lúdica y didáctica para aprender sobre sostenibilidad, biodiversidad y resiliencia respecto a los riesgos climáticos que amenazan nuestro entorno, según han informado desde el Ayuntamiento de Soria.

El alumnado de Infantil y Primaria participante en la actividad conocieron a Duerita, protagonista del juego, así como a otros personajes propios de la biodiversidad soriana.

En concreto, participaron 53 alumnos de cuatro años del Fuente del Rey, 65 alumnos de 4º del mismo centro y 49 alumnos de 4º de Primaria del Doce Linajes.

ACTUACIONES

Los centros visitados forman parte de una de las actuaciones que se enmarcan en el proyecto BRERA, ya que en sus patios se han efectuado acciones de renaturalización y adaptación al cambio climático.

La renaturalización de patios escolares, bajo la coordinación de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, se ha llevado a cabo en cinco centros educativos de la capital: IES Politécnico, CEIP Los Doce Linajes, CEE Santa Isabel, CEIP Fuente del Rey y CEIP Numancia.

Esta acción supone la creación de 21.507 metros cuadrados de áreas verdes y la plantación de 52 árboles y 2.969 arbustos, de la que se benefician más de 2.100 alumnas y alumnos.

En las próximas semanas 'BRERA, Soria en juego' se trasladará también al resto de centros educativos de la capital en un proyecto que restaura la biodiversidad con la transformación de espacios degradados y en desuso en hábitats para la cría de polinizadores y anfibios, haciendo una apuesta inédita por la nidificación de aves y quirópteros, creando además un inventario para dar seguimiento.