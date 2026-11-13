El Burgo de Osma (Soria) acoge mañana el I Concurso Coral Internacional 'Uxama' que repartirá 12.500 euros en premios

SORIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Polivalente de la localidad soriana de El Burgo de Osma acoge este sábado, 14 de noviembre, la primera edición del Concurso Coral Internacional 'Uxama', en el que participan cuatro agrupaciones y que repartirá 12.500 euros en premios.

El 'Coro Nubah' de Granada y el 'Cor de Cambra Amalthea' de Valencia volverán a compartir escenario apenas una semana después de participar en el Gran Premio Nacional de Canto Coral, además de que también competirán 'Etos Vocal Ensemble,' de Águeda (Portugal), y B-Tenors, grupo vocal masculino de Valladolid.

El público podrá escuchar cuatro interpretaciones de 'Miradas', obra de Esteban Sanz Vélez sobre un poema de Manuel Altolaguirre y las cuatro agrupaciones completarán su actuación con su propio repertorio libre, mientras que la Coral 'Federico Olmeda', dirigida por Jessica Redondo, actuará como anfitriona fuera de concurso durante la deliberación del jurado.

Las actuaciones serán valoradas por seis profesionales de reconocido prestigio en la dirección coral, la composición y la pedagogía vocal y así presidirá el jurado Nuria Fernández Herranz, directora artística de VokalArs; y estará formado por Marco Antonio García de Paz, fundador de El León de Oro y antiguo director titular del Coro RTVE, la compositora Eva Ugalde, el compositor Esteban Sanz Vélez, la directora coral Ana González y el musicólogo y pedagogo vocal Enrique Martín García.

Por su parte, el concejal de Cultura y Turismo, Miguel Ángel Miguel, ejercerá como secretario del jurado de un certamen que está organizado por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Familia Coral Santiago Apóstol de Griñón y la dirección artística de Mariano García.

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'Uxama' repartirá 12.500 euros en premios, ya que el primer premio está dotado con 5.000 euros y además de los cuatro premios de la clasificación general, se concederá un galardón a la mejor interpretación de la obra obligada, 'Miradas'.