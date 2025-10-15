Burgos acapara 176 millones en inversiones, con cerca de 40 destinados al Hospital de Aranda

BURGOS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Burgos tiene consignados un total de 176.060.435 euros en inversiones reales en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, lo que supone un impulso del 65,08 por ciento, uno de los mayores en el conjunto de las nueve provincias --solo superada por Palencia en términos porcentuales--, impulsado sobre todo por la partida destinadas a las obras en el Hospital de Aranda, con 39,5 millones.

El proyecto, que se ha registrado hoy en las Cortes, recoge, entre otras inversiones, algo más de siete millones para el Parque Tecnológico de Burgos, dentro del capítulo de Economía y Hacienda.

Sanidad y Bienestar animal, adecuación de caminos rurales y la modernización del canal del Pisuerga, se llevan un tercio de los 9,9 millones consignados a Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con inversiones de 1,5 con respecto al primer apartado y un millón para los otros dos.

Más de nueve millones se invertirán en actuaciones en materia de Extinción de incendios. En concreto, se dedicarán 7,5 millones a tratamientos selvícolas y 1,5 millones para cuadrillas helitransportadas. Además, Miranda de Ebro recibirá 1,07 millones para la disminución del riesgo de inundaciones.

En materia sanitaria, las obras del Hospital de Aranda contarán con una inversión de 39,5 millones, 400.000 euros se destinarán al Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro y 104.544 al Centro de Salud de Roa de Duero, entre otras partidas.

Las actuaciones en la variante de Sala de los Infantes aglutina cuatro de los 16,9 millones de inversión en movilidad, mientras que en Educación, casi la totalidad de las partidas se dirigen a la construcción del aulario en el IES Diego Siloe, con una partida de 5,7 millones de los 6,9 de este apartado.

La nueva sede de la Gerencia Territorial de Burgos y la Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad tienen contempladas inversiones de 2,8 y 1,5 millones respectivamente, partidas más importantes en el capítulo de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Por último, el proyecto contempla 3,5 millones para la ampliación del Museo de Burgos y Valpuesta, origen del Español 2,9. Abastecimiento y depuración también ocupan una parte importante de las inversiones con un montante global de 15 millones, mientras que al Centro de Tratamiento de Residuos se destinarán 10,5 millones.

En materia de vivienda, hay consignados 20 millones, 16,3 para alquiler social y 3,7 para venta, mientras que el Albergue de Educación Ambiental en Oña recibirá un millón de euros.

Por otra parte, las obras en la Residencia y Centro de Día de Ávila se lleva la mayor parte de la inversión en el capítulo de Familia e Igualdad de Oportunidades, al consignar 7,3 de los 8,3 millones.

El refugio de alta montaña Laguna Grande de Gredos tiene asignada una inversión de 287.990 euros, la máxima cantidad en el capítulo de Cultura, Turismo y Deporte, con proyectos por valor de 2,4 millones.

Por último, la Fundación Patrimonio Nacional destina medio millón al concierto Músicos en la Naturaleza o 406.000 euros para una pasarela peatonal en Hoyos del Espino.