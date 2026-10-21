Burgos acogerá en 2027 el encuentro internacional 'Ciencia en Acción'

Archivo - La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Burgos ha sido elegida entre otras cinco ciudades para acoger la XXVIII edición de 'Ciencia en Acción', un encuentro internacional de divulgación científica en la que partiparán 400 personas, como así lo ha ha anunciado este miércoles la alcaldesa, Cristina Ayala.

Se trata de un "prestigioso concurso internacional" de divulgación científica que se celebrará en octubre de 2027 en el Fórum Evolución de de Burgos, ciudad que ha sido elegida entre las otras cinco que optaban a organizar este evento, Palencia, Castropol (Asturias), Cieza (Murcia), La Vall d'Uixó (Castellón) y Puerto Real (Cádiz).

Cristina Ayala ha reconocido que esta elección "responde a una firme estrategia municipal" para reforzar la proyección exterior de la ciudad en ámbitos "clave" como la ciencia y la innovación, así como la cultura, el patrimonio y la industria, en el ADN "de la capital burgalesa".

Esa vinculación ha sido "el punto de partida" de la candidatura, presentada bajo el lema 'Burgos, evolución en acción', como ha afirmado Ayala, quien ha detallado que es una propuesta que conecta el estudio de los orígenes de la humanidad en Atapuerca con la investigación y la innovación tecnológica que caracterizan a la ciudad.

La candidatura puso también en valor la presencia de universidades, centros de investigación y empresas vinculadas al desarrollo tecnológico, así como la experiencia de Burgos en la organización de encuentros científicos y actividades de divulgación, como es el caso de 'Científicas a Pie de Calle' y competiciones de robótica educativa.

Cristina Ayala ha puesto sobre la mesa que el objetivo de Ciencia en Acción' es fomentr la curiosidad por el conocimiento científico y fomentar nuevas vocaciones con un evento que se celebra desde el año 2000 estudiantes, docentes, investigadores y divulgadores, que presentan sus proyectos en una feria abierta al público.

La programación incluirá más de 1.000 metros cuadrados dedicados a la feria de proyectos finalistas en la tercera planta del edificio, además de conferencias, talleres prácticos, demostraciones y actividades complementarias en otros puntos de la ciudad, "integrando el potente ecosistema local" formado por la Universidad de Burgos, la Universidad Isabel I, el CENIEH, el ICRAM, el ITCL y una sólida red de Formación Profesional, como ha afirmado la alcaldesa

En el plano organizativo, el Consejo de Administración de ProBurgos aprobó el pasado mes de julio un techo de gasto de 35.000 euros para asumir las tareas de coordinación local, logística y dotación de espacios.

Las fechas definitivas para el fin de semana del evento se barajan entre el 8 y el 10 de octubre o bien del 22 al 24 de octubre de 2027, un calendario que terminará de perfilarse en los próximos meses junto a la organización nacional del certamen.