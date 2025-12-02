Burgos acogerá el I Encuentro Internacional de Economía Colaborativa en Áreas Industriales del 11 al 12 de noviembre

Presentación del I encuentro Internacional de Economía Colaborativa que se celebrará en la capital burgalesa. - AYTO BURGOS

BURGOS 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Burgos va a acogerá un foro profesional que reunirá "a empresas, especialistas y representantes institucionales" para abordar nuevas soluciones ligadas a la simbiosis industrial y sus entornos y que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 diciembre.

Así lo ha explicado la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, que ha presentado este martes esta jornada acompañada por la presidenta del Polígono de Villalonquéjar, Silvia Pereda, y del Burgos Este, Fernando de Santiago.

"Se trata de un encuentro profesional dirigido a empresas, especialistas, centros tecnológicos, instituciones y también agentes vinculados al ámbito industrial, con la finalidad clara de compartir conocimiento y analizar diferentes soluciones prácticas en torno a la economía circular, la eficiencia de recursos y la colaboración entre las diferentes industrias", ha explicado Ballesteros.

Asimismo, la concejala y portavoz municipal ha explicado que este encuentro se enmarca "en la trayectoria que Burgos viene desarrollando en los últimos años en materia de economía colaborativa, aplicada en este caso a los polígonos industriales".

"Nuestra ciudad cuenta con iniciativas avanzadas en simbiosis industrial, reutilización de su producto, su uso compartido de servicios y formas innovadoras de cooperación entre las empresas de nuestra ciudad" especialmente en el área del polígono de Villalonquejar, como así lo ha subrayado Andrea Ballesteros.

Esta cita se celebrará en el Fórum Evolución e incluirá también visitas técnicas a empresas y áreas industriales del territorio.

La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad, y se celebra en un momento en el que la ciudad "avanza en la consolidación de un ecosistema industrial innovador" con iniciativas de referencia nacional e internacional.

Entre ellas destaca el Proyecto Polígono Circular del área industrial de Villalonquéjar, impulsado en colaboración con empresas locales y reconocido por su contribución al reaprovechamiento de materiales, la gestión compartida de servicios y la reducción del impacto ambiental.

Entre los contenidos destacados del encuentro figura la línea centrada en la colaboración social entre empresas privadas, entidades del Tercer Sector y administraciones públicas.

El encuentro se alinéa con los objetivos de Burgos 2031, estrategia que impulsa un modelo de desarrollo basado en la innovación, la sostenibilidad, la colaboración público-privada y el refuerzo del posicionamiento internacional de la ciudad.

Asimismo, dentro de este encuentro se han programado diferentes conferencias, mesas de debate y grupos de trabajo en los que se abordarán diferentes cuestiones de actualidad como la gestión y valorización de los residuos, los modelos de consumo energético compartido, la digitalización y también su circularidad o los procesos de gobernanza conjunta en entornos industriales.

En este contexto, la celebración del EMCE Burgos contribuye a proyectar Burgos como un territorio industrial preparado para liderar procesos de transformación vinculados a los nuevos modelos productivos europeos. Las inscripciones y la información detallada del programa están disponibles en la web oficial 'emceburgos.es'