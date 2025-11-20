Burgos acogerá su III Gala de Danza solidaria a favor de AECC el 19 de diciembre en el Forum Eolución

BURGOS 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la AECC de Burgos, Eduardo González, y el concejal del concejal de Sanidad y Medio Ambiente, Carlos Niño, han presentado este jueves la Gala de Danza a beneficio de esta asociación, un acontecimiento cultural ligado a la solidaridad que tendrá lugar el 19 de diciembre a las 21.00 horas en la Sala de Congresos Fórum Evolución Burgos.

Durante la presentación Eduardo González Eduardo González, ha asegurado que el año pasado se detectaron en España 290.000 casos de cáncer, de los cuales 704 fueron en la provincia de Burgos, y la previsión para 2030 es de "317.000 nuevos casos y es probable que en Burgos llegue a los 770 por año", es decir, "un caso cada menos de dos minutos".

Además, ha insistido en la importancia de la investigación, y ha recordado que un tratamiento de cáncer de hace 12 años, "no tiene nada que ver con lo de ahora", a lo que ha añadido que el año pasado se destinaron "más de 300.000 euros de toda la sociedad burgalesa" a la investigación.

Por ello, ha hecho un llamamiento a participar en esta gala solidaria, que celebra su tercera edición y que sale del teatro Principal para recalar en el Fórum debido a la falta de visibilidad en algunas de las localidades del clásico teatro.

La venta de las entradas para esta gala solidaria comenzará el próximo lunes día 24 de noviembre a través de Teleentradas, con un precio de 15 euros.

En la gala participa la escuela de Danza de Valladolid, y la responsable de producción, Noemí García, ha destacado que el espectáculo hablará "de la excelencia del movimiento", de la calidad, la fuerza, la pasión y la belleza que tiene la danza en todas las piezas que se van a contemplar.

Por su parte, la directora de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, Pilar Echavarría, subirá al escenario del Fórum un espectáculo con 41 alumnos de quinto y sexto curso de Danza Clásica y Contemporánea