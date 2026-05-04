Burgos aprueba la gratuidad de los autobuses hasta que se implemente el pago en los llegados de Madrid

BURGOS 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado, con los votos de PP y Vox y la abstención del PSOE, la gratuidad de los buses urbanos de todas las líneas de la ciudad hasta que se puedan colocar los terminales de pago en los coches cedidos por el Ayuntamiento de Madrid y la EMT, tras el incendio del pasado 21 de abril que dejó 39 unidades quemadas.

En concreto, se ha procedido a la suspensión temporal de la ordenanza del servicio de autobuses durante un periodo estimado de un mes y medio ante la imposibilidad técnica de cobrar en los vehículos cedidos por carecer de sistemas.

El Ejecutivo local ha optado por suspender la tasa de forma global para evitar discriminaciones entre usuarios y por razones de urgencia frente a la opción de una modificación fiscal ordinaria, lo que ha generado debate en un Pleno marcado por la discrepancia en las formas.

Desde el PSOE se ha recriminado al Gobierno local que la gratuidad ya fuera un hecho antes de la votación y ha cuestionado por qué no se recurrió a un decreto de Alcaldía, como en situaciones análogas precedentes.

En este sentido, el edil socialista Julio César Arnaiz ha hecho hincapié en una posible "responsabilidad patrimonial" al votar una medida que, a su juicio, "carece del respaldo administrativo" preceptivo.

Por su parte, la alcaldesa, Cristina Ayala, ha rechazado las dudas legales y ha asegurado que la tramitación se ajusta a derecho y cuenta con el criterio favorable del secretario municipal.

Por su parte, el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, ha apuntado el apoyo de su grupo "por la gravedad de la situación", que ha calificado de "extremadamente excepcional", por lo que ha abogado por soluciones "ágiles y homogéneas" para no interrumpir la movilidad urbana.