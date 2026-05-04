Burgos celebra este sábado la sexta edición de la Feria de la Tierra

BURGOS 4 May. (EUROPA PRESS) -

Burgos acogerá este sábado, 9 de mayo, la sexta edición de la Feria de la Tierra en lo que supone "una buena oportunidad" para recordar la importancia de "cuidar el entorno, proteger la biodiversidad y avanzar hacia una ciudad más sostenible".

Así lo ha señalado el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, quien ha presentado esta nueva edición junto a la portavoz de Oxfam Intermón, Marisol López, y ha valorado "la importancia que tiene la educación ambiental", especialmente la de los más jóvenes.

El evento, que nació en 2022 y alcanza su sexta edición, supondrá que el paseo del Espolón se transforme este sábado en un escaparate de sostenibilidad y compromiso social como un espacio de encuentro donde diversas entidades burgalesas, asociaciones y cooperativas se darán cita para promover un modelo de vida más justo y solidario en la provincia.

La iniciativa contempla para este año tres sesiones repartidas en los meses de mayo, septiembre y octubre. Según han explicado sus organizadores, el objetivo principal es "visibilizar un trabajo que a menudo es invisible" como es el de los colectivos locales que apuestan por el consumo responsable, la economía circular, las energías renovables, la movilidad sostenible y la justicia social, ha subrayado López.

La feria no se limita a la exposición de proyectos, sino que despliega un completo programa de actividades gratuitas que combinan la sensibilización con la cultura. Desde las 11.15 horas, el Espolón albergará una oferta diversa que incluye puestos de comercio justo y moda circular (segunda mano), venta de productos de proximidad como miel, humus de lombriz y artesanía en madera.

También se desarrollarán charlas breves sobre soberanía alimentaria, la red ecológica de Burgos y gallineros de autoconsumo y talleres participativos para adultos como el titulado 'Kilómetros con nuestro plato: tu comida viaja más que tú'. La jornada contará además con un componente lúdico marcado por el concurso y el vermú musical a mediodía.

El broche de oro lo pondrá la actuación de La Lilo, que será la encargada de cerrar la feria con su música al caer la tarde para poner fin a un día de celebración y aprendizaje en pleno corazón de la ciudad.