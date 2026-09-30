'Burgos Gastronmy City' ofrecerá demostraciones culinarias, degustaciones y ponencias en 'Gastronómika' de San Sebastián

Ballesteros con algunos de los chefs que irán a Gastronomika, en San Sebastián. - EUROPA PRESS

BURGOS, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca promocional 'Pro Burgos' participará del 5 al 7 de octubre en la 28 edición del congreso San Sebastián Gastronomika, que se celebrará en el Palacio Kursaal de la capital guipuzcoana, con el objetivo de consolidar y dar visibilidad al club de producto 'Burgos Gastronomy City'.

La delegación burgalesa contará con un expositor propio de 12 metros cuadrados ubicado en el espacio 'Market'del recinto, donde se ofrecerán a diario demostraciones culinarias en directo, degustaciones, coctelería y ponencias técnicas, como ha aseverado la presidenta de Pro Burgos, Andrea Ballesteros, quien ha subrayado que se trata de "proyectar el potencial gastronómico de la capital y la provincia ante el público profesional".

La iniciativa reúne actualmente a 55 miembros entre restaurantes, productores, alojamientos, comercios especializados e instituciones del sector, Así lo asegurado, la presidenta de la Sociedad de Promoción Pro Burgos, Andrea Ballesteros.

Durante las tres jornadas, el espacio acogerá la intervención de diversos profesionales locales y así el lunes y el martes, el cocinero Eduardo Luengo, en representación de 'Acorebu', elaborará un millar de tapas promocionales centradas en el producto de temporada burgalés, como la manzana de las Caderechas, el queso fresco, la calabaza o las setas.

Por su parte, los chefs Álvaro Díaz y Diego Sancho, del restaurante Aura Gastronómica, ofrecerán la ponencia titulada 'Producto, paisaje y memoria', una propuesta que se centra en reinterpretar ingredientes tradicionales alejados de los tópicos habituales -como la trucha de los ríos burgaleses- y en rendir homenaje a los 50 años de la Nueva Cocina Vasca.

La presentación se acompañará de un maridaje con vinos blancos, rosados y tintos de la provincia, elaborado con variedades como albillo y tempranillo.

La programación del expositor se completará con la participación del coctelero Max Vázquez y, durante la jornada del miércoles, con la presencia de la Escuela de Hostelería La Flora, alineada con la estrategia de fomento de la formación y la investigación culinaria que impulsa la ciudad.

Esta acción promocional busca aprovechar la proximidad del mercado vasco y el flujo de profesionales que atrae la cita de San Sebastián para proyectar de forma transversal la oferta turística y gastronómica de Burgos, en el marco de las actividades que el Ayuntamiento desarrolla de forma continua a lo largo del año.