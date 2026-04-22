Burgos habilitará espacios de observación, reforzará la agenda y retransmitirá el eclipse solar

BURGOS 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos habilitará espacios de observación en la ciudad, retransmitirá en directo el eclipse y reforzará los servicios de información, además de llevar a cabo una programación cultural complementaria vinculada a este fenómeno astronómico.

Iniciativas que se han dado a conocer después del Consejo de Administración de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, que ha estado centrado en la preparación del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026.

El eclipse de 2026 constituye "un acontecimiento excepcional, que no se produce en la península desde hace más de un siglo, y que situará a Burgos como uno de los principales puntos de observación a nivel internacional", detalla el consistorio a través de un comunicado.

La ciudad se encuentra dentro de la franja de totalidad y ofrecerá "condiciones óptimas" para su visualización, con una duración cercana a los dos minutos.

En este contexto, el Ayuntamiento ha planteado una programación especial de actividades orientada "a aprovechar el impacto del evento y ofrecer una experiencia completa a visitantes y ciudadanía", señala a través de un comunicado.

La iniciativa contempla la habilitación de distintos espacios de observación en la ciudad, la retransmisión en directo del eclipse, el refuerzo de los servicios de información y una programación cultural complementaria vinculada a este fenómeno astronómico.

Asimismo, el Consejo ha dado luz verde a la celebración en Burgos del Congreso anual de la European Society for the Study of Human Evolution (ESHE), que tendrá lugar en el Fórum Evolución entre los días 16 y 20 de septiembre de 2026.

El encuentro prevé "reforzar" el posicionamiento de la ciudad "como referente internacional" vinculado al ecosistema Atapuerca y permitirá proyectar "su capacidad para acoger eventos científicos de alto nivel".

El programa incluirá sesiones científicas, conferencias abiertas al público y actividades de divulgación, junto a propuestas complementarias vinculadas al Museo de la Evolución Humana, al CENIEH y a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca.

Asimismo, el Consejo ha aprobado el patrocinio del ASTI Robotics Challenge y de la jornada Tecnoburgos for Kids, dos iniciativas que se desarrollarán en el Fórum Evolución y que están orientadas al fomento de las vocaciones tecnológicas entre los jóvenes y a la promoción de Burgos como ciudad vinculada a la innovación y al desarrollo industrial.

APARCAMIENTO PLAZA ESPAÑA

Por otro lado, el Consejo ha abordado distintos asuntos relacionados con el funcionamiento de la Sociedad y la mejora de sus instalaciones. Entre ellos, se ha aprobado la continuidad del mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, así como la renovación del sistema de control de accesos del aparcamiento de Plaza de España.

También se ha dado el visto bueno al suministro de material para el alumbrado de emergencia del Fórum Evolución y a las obras de reforma de la recepción del edificio, detalla el comunicado.

En materia de gestión, se ha aprobado la licitación de un acuerdo marco de suministro de material y el convenio con la Diputación de Burgos para el uso de la Plataforma de Contratos Menores.