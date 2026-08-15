Burgos, León, Palencia y Soria, en aviso por tormentas este domingo y Salamanca por temperaturas de hasta 36 grados

Previsión de la Aemet para este domingo. - AEMET

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Burgos, León, Palencia y Soria estarán este domingo en aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas, mientras que Salamanca lo hará por temperaturas de hasta 36 grados.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología en sus canales de difusión, de los que se hace eco Europa Press, los avisos por lluvia y tormentas, con acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado, se activarán desde las 12.00 horas y hasta las 19.59 en la Cordillera Ibérica en la vertiente de Burgos, Soria y en la Cordillera Cantábrica en León y Palencia.

Ademas, las tormentas pueden ir con precipitaciones localmente fuertes y de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Por su parte, el sur de la provincia de Salamanca estará en aviso amarillo por calor, con temperaturas que podrían llegar a los 36 grados en la franja horaria comprendida entre las 13.00 y las 20.59 horas.