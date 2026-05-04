Burgos programa desde esta semana un ciclo de charlas y observaciones previas al eclipse del 12 de agosto

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, con las gafas especiales para ver el eclipse. - EUROPA PRESS

BURGOS 4 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Burgos inicia esta semana un ciclo de charlas y observaciones previas al eclipse del 12 de agosto como primeros actos en torno a este fenómeno.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha dado a conocer los primeros actos, que se inician el jueves día 7 con dos charlas impartidas por la Asociación Astronómica de Burgos en la Sala Arlanzón del Fórum Evolución a las 18.30 y 20.00 horas con entrada libre.

Las sesiones abordarán qué es un eclipse solar, por qué se produce y cuáles son las condiciones adecuadas para su observación segura, ha indicado Ayala.

El Consistorio cuenta con el apoyo de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos), que ha organizado para ese mismo día 7 cuatro sesiones "de experiencia inmersiva" en el espacio 'Planetario', habilitado en la tercera planta del Fórum Evolución. Las sesiones se desarrollarán a las 18.00, 18.30, 19.00 y 19.30 horas y tendrán una duración aproximada de 30 minutos.

Estarán guiadas por un astrónomo y van permitirán "contemplar una recreación del cielo", con más de 2.500 estrellas y conocer las principales constelaciones del Hemisferio Norte.

La actividad incorporará también relatos mitológicos vinculados al firmamento como el mito de Orión y el Escorpión, la leyenda de Perseo y Andrómeda o el origen de la Osa Mayor y la Osa Menor.

OTROS ACTOS

Además, el viernes 8 de mayo a las 19.30 horas tendrá lugar en la Sala Arlanzón la actividad 'Vino y estrellas', una cata guiada de vinos biodinámicos que explora la relación entre los ciclos naturales y la viticultura con la participación de un sumiller, un físico de la Universidad de Burgos y un viticultor de la provincia.

La programación continuará el viernes 15 de mayo, a las 19.00 horas en la Sala de Ensayos del Fórum Evolución, con una conferencia de la profesora de la Universidad de Burgos María José Zaparaín sobre la visita de la familia real de Alfonso XIII durante el eclipse de 1905, un episodio que situó a Burgos como punto de referencia en aquel momento.

Las actividades se completarán los días 22 y 23 de mayo con observaciones lunares en el Cerro de San Miguel a las 22.00 horas abiertas a todos los públicos y con una observación solar el sábado 23 de mayo, a las 12.00 horas, en el Paseo Sierra de Atapuerca, orientada a aprender a observar el sol de forma segura. Todas estas propuestas requerirán inscripción previa.

El programa se cerrará el viernes 29 de mayo, a las 19.30 horas, en la Sala de Ensayos del Fórum Evolución con 'Eclipse de Uva', una experiencia que combina divulgación científica y cultura enológica a través de una cata inspirada en las fases de un eclipse. El precio será de 10 euros y también será necesario inscribirse con antelación.

Toda la programación y las inscripciones podrán consultarse la web www.visitaburgosciudad.es y, para su promoción, el Ayuntamiento ha iniciado una campaña en el Metro de Bilbao con presencia en estaciones de alta afluencia como Moyua, Abando, Indautxu, San Mamés, Deusto, Sarriko, Algorta, Neguri o Sopelana, coincidiendo con la feria Expovacaciones, en la que Burgos también estará presente.