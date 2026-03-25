Burgos promociona su Semana Santa con carteles en treinta estaciones del Metro de Madrid

Cartel promocional de la Semana Santa de Burgos en Metro de Madrid. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Burgos promociona su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional, a través de una campaña que estará presente en treinta estaciones del Metro de Madrid.

La acción, impulsada por la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, permanecerá activa hasta finales de esta semana.

La campaña está presente en estaciones como Chamartín, Ventas, Diego de León, Argüelles, Pacífico, Oporto, Cuatro Caminos, Manuel Becerra, Legazpi, Santiago Bernabéu, Mar de Cristal o Barajas, entre otras, lo que permite alcanzar diferentes flujos de usuarios del transporte metropolitano.

La imagen utilizada muestra un paso procesional de la Semana Santa de Burgos en el entorno urbano de la ciudad e incorpora el mensaje 'Tu pasión en Burgos'.

Esta acción forma parte de la planificación anual de promoción turística de la ciudad y se dirige al mercado nacional en los días previos a la celebración de la Semana Santa.