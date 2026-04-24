Burgos recibe los 40 autobuses cedidos por Madrid para restablecer el servicio tras el incendio de su flota

BURGOS 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha recepcionado este miércoles los 40 autobuses cedidos por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid con el objetivo de restablecer el servicio de transporte urbano, tras el incendio que ha calcinado gran parte de la flota local.

Un operativo compuesto por 55 personas se ha desplazado esta madrugada a la capital de España para trasladar los vehículos, que han completado el trayecto sin incidencias destacables, escoltados con efectivos, entre otros, del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Burgos.

El concejal de Movilidad, César Barriada, ha confirmado que el primer convoy, integrado por 25 unidades, se encuentra ya en las instalaciones municipales, mientras que los 15 vehículos restantes han completado el traslado sobre las 16.00 horas. La expedición burgalesa, que partió a las 5.30 horas en un autocar cedido por el Burgos Club de Fútbol, ha sido recibida en Madrid por responsables de la EMT y por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Pese a que el traslado de 250 kilómetros se ha desarrollado de forma satisfactoria, el Consistorio ha precisado que la incorporación de los vehículos a las líneas será gradual para realizar las revisiones pertinentes y el inventariado de las unidades. "Conforme los técnicos den el visto bueno, se irán sumando al servicio para recuperar frecuencias y líneas eliminadas", han explicado fuentes municipales tras el chequeo de los técnicos a los modelos de 12 metros propulsados por gas.

Como gesto de agradecimiento y debido a la urgencia, el Ayuntamiento de Burgos ha decidido mantener de forma temporal la rotulación original de la EMT de Madrid, incluídos los vinilos con el lema 'Madrid con Burgos'. Por su parte, el presidente del Comité de Empresa, Pedro Garrido, ha señalado que lo primordial en este momento es asegurar el estado de los vehículos antes de su puesta en marcha definitiva.

Respecto a los retos técnicos, el equipo de Gobierno local trabaja en la reposición del sistema de 'ticketing', ya que el incendio ha destruido las máquinas validadoras almacenadas. Por ello, el Ayuntamiento ha iniciado contactos con otros municipios que emplean el mismo sistema para obtener repuestos, mientras analiza soluciones para que los ciudadanos utilicen el servicio sin contratiempos.

Asimismo, la administración local ha confirmado que ciudades como Segovia han ofrecido minibuses para cubrir los barrios de difícil acceso, una opción que estudian actualmente los responsables del taller municipal. La colaboración de Madrid se ha completado con el suministro de material de recambio, neumáticos y la disposición de dos talleres móviles y una grúa de asistencia para garantizar el mantenimiento de la flota a corto plazo.

Desde el Ayuntamiento de Burgos han reiterado su agradecimiento "total y absoluto" a los trabajadores del servicio de transportes por su disposición para trabajar en turnos extendidos durante esta crisis, así como al resto de instituciones y empresas que han volcado su apoyo con la ciudad en las últimas horas.