El subdelegado del gobierno, Pedro de la Fuente, y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, junto con concejales del Ayuntamiento de Burgos, pasan por el carril bici - EUROPA PRESS

BURGOS, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Burgos suma un kilómetro más de carril bici en la avenida de la Constitución tras una inversión de 650.000 euros que es fruto del interés del equipo de Gobierno municipal de tener una movilidad "más sostenible" y una ciudad "más verde".

La alcaldesa, Cristina, Ayala y el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, han inaugurado este miércoles este nuevo tramo, una actuación que se enmarca en el "compromiso municipal" de ofrecer alternativas y "no imponer modelos de transporte; así, la alcaldesa ha defendido que la movilidad sostenible debe de ser fruto de una "elección personal" de los vecinos.

En referencia a la nueva infraestructura, la regidora ha remarcado que no solo se ha puesto un carril segregado, con bordillos, sino que se ha ejecutado una obra general que ha afectado a todas las instalaciones de suministros.

El objetivo, ha señalado, es garantizar un trazado de calidad que aumente la seguridad y mejore la circulación. La actuación incluye la renovación de servicios urbanos y la adecuación integral del entorno con el objetivo de impulsar infraestructuras más seguras.

La obra, financiada con "esos fondos de sostenibilidad turística", enlaza el nuevo tramo con los carriles bici de las calles Vitoria y San Roque.

Ayala ha recordado que estos itinerarios se suman a los desarrollados en polígonos industriales, así como a los ejecutados en la avenida Reyes Católicos y en el entorno de la Universidad. En este sentido, ha insistido en que las actuaciones recientes consolidan una red ciclable más "extensa y segura".

La responsable municipal ha reiterado que se generarán "nuevas opciones" de movilidad, puesto que estas intervenciones favorecen una "ciudad 15 minutos y una mayor calidad de vida para los burgaleses".

COLABORACIÓN ESTATAL

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, ha incidido en la "colaboración" entre instituciones en una ciudad que cada vez "es más bonita", al tiempo que ha celebrado que Burgos amplíe su red ciclista y ha apuntado que esta dinámica permite "ejecutar proyectos que modernizan la ciudad".

También ha remarcado ver con "satisfacción" los avances logrados en materia de movilidad, un punto en el que ha enumerado otras actuaciones que ejemplifican esa cooperación, tales como la digitalización del servicio de aguas, o la sede local de la Policía y Bomberos, la avenida Alcalde Martín Cobos, o El Parral.

Todas ellas, ha indicado, son posibles a través de los fondos Next Generation. Con respecto al nuevo carril bici, De La Fuente ha señalado que la ciudad está configurando "una malla ciclable en todas direcciones".

A este respecto, ha apuntado que esa red empieza a situar a Burgos entre las ciudades "con más kilómetros para desplazarse en bicicleta". A su juicio, pedalear por la ciudad es ahora "más seguro" y también más agradable.