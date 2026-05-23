Buscan a una menor de 15 años desaparecida desde el viernes en Salamanca - ALERTA DESAPARECIDOS

SALAMANCA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Buscan a una menor de 15 años que fue vista por última vez el viernes en Salamanca capital, según un aviso publicado por la Asociación SOS Desaparecidos del que se hace eco Europa Press.

En el aviso que ha publicado la asociación se detalla que la menor desaparecida, Estrella V.A, mide 160 centímetros, tiene el pelo negro y largo, es de complexión delgada, tiene un piercing la comesura derecha y esa una persona vulnerable.

Cuando fue vista por última vez la menor vestía un pantalón corto estampado leopardo y unas zapatillas Nike blancas y negras.

Si alguien tiene noticias de la menor desaparecida puede ponerse en contacto con el teléfono 868 286 726 o al correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.