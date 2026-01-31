Buscan a una mujer de 50 años desaparecida desde la noche del viernes en El Perdigón (Zamora)

ZAMORA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León se encuentra activado para coordinar la búsqueda de una mujer de 50 años desaparecida desde la noche del viernes en El Perdigón (Zamora).

Una llamada que se recibió en la sala de operaciones del 112 Castilla y León a las 00.37 horas avisaba de la desaparición de esta mujer, que se encontraba en la localidad para pasar el fin de semana y de la que sus familiares querían denunciar el extravío.

El Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado al lugar un puesto de mando avanzado con una unidad de apoyo logístico con tres vehículos y la unidad de drones 'Fénix' con dos operadores, además de activar voluntarios de Protección Civil de dos agrupaciones de la provincia y agentes medioambientales.

Se encuentran también en la búsqueda bomberos de la Diputación de Zamora y agentes de la Guardia Civil, junto con voluntarios a título particular.