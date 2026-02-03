Buscan a un varón de 42 años desaparecido en Palencia desde el pasado sábado

Fotografía y datos del hombre desaparecido. - SOS DESAPARECIDOS

PALENCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación SOS Desaparecidos busca a un vecino de Palencia, de 42 años, del que no se tiene noticias desde el pasado sábado, según publican en sus redes sociales de las que se hace eco Europa Press.

Se trata de Carlos San Modesto V., catalogado como vulnerable, que en el momento de su desaparición vestía un pantalón gris, una cazadora negra y un gorro del mismo color. Mide 165 centímetros es de complexión delgada y de pelo negro.

Si alguien tiene noticias de él puede ponerse en contacto con el teléfono 868 286726 o al correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.